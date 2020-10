¡Sorpresa! Alaphilippe celebró, pero no ganó y fue relegado

El francés Julian Alaphilippe creyó que había ganado la Lieja Bastoña Lieja, carrera que se disputó este domingo sobre 254 kilómetros, levantó los brazos, pero no fue el campeón y al final fue descalificado por una maniobra en el final.

Los últimos metros fueron sensacionales, en un mano a mano impresionante, pero el actual campeón del mundo levantó los brazos en señal de victoria, mientras que Primoz Roglic ( 6 h 32 min 02 s) no se dio por vencido y lo derrotó en la propia raya.



Le Puede interesar: (Triste despedida de ‘Supermán’ López del Giro y del Astana)



Pero no todo parí ahí. Los comisarios descalificaron al francés, porque al final no tuvo un comportamiento deportivo en el embalaje.



El mejor colombiano fue Rigoberto Urán, quien terminó de 15 a 14 segundos del campeón.



Daniel Martínez terminó en la casilla 20 y Sergio Luis Henao fue 42.