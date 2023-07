El danés Jonas Vingegaard, que afianzó su liderato en el Tour de Francia tras la primera etapa alpina, calificó de "combate de líderes" la batalla que mantiene con el esloveno Tadej Pogacar y se mostró satisfecho por haber incrementado en un segundo la renta en la general.

"Está siendo una gran lucha, los dos estamos dando el máximo, es un verdadero combate de líderes y en esa lucha yo he sumado un segundo más", dijo el líder del Jumbo.



Vingegaard no se descolgó de Pogacar, que atacó en el ascenso al Joux Plane, último puerto del día, y al final logró atraparle ya tacarle en el la recta final, por lo que sumó 8 segundos de bonificación, frente a los 3 del esloveno.



"He preferido subir a mi ritmo, no quería entrar en la reserva y ponerme en dificultad. Afortunadamente he podido atraparle", dijo el danés, que fue tercero en la meta por detrás del español Carlos Rodríguez, ganador del día, y de Pogacar.

"He tratado de atacar una última vez, con las últimas fuerzas que me quedaban, pero las motos no han podido quitarse. Ha sido como tirar un cartucho al agua. Es así, volveremos a intentarlo", comentó el esloveno.

Tour de Francia: Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON



El corredor reconoció que había buscado la bonificación de 8 segundos que había en la cima de Joux Plane y que su objetivo era también ganar la etapa para sumar más segundos extra. Pero no obtuvo ni una cosa ni la otra, porque Vingegaard le superó en la cima y el español Carlos Rodríguez en la meta.



"Ha sido un buen día, las bonificación habría sido formidable, o ganar la etapa, pero si hago balance, me he sentido bien, hay cosas positivas. El equipo ha sido muy fuerte. Podemos tener confianza para el futuro, estoy convencido de que este

Tour va a ser muy ajustado", comentó.



Asi se vieron los dos corredores al lado de sus respectivas familias, una vez la jornada terminó.

