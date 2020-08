Vea el remate de la segunda etapa, Alaphilippe e Higuita, figuras

Julian Alaphilippe ganó la segunda etapa del Tour de Francia y es nuevo líder de la carrera, tras la jornada del domingo de 186 kilómetro, con salida y llegada en Niza, en la que apareció la montaña y los favoritos, entre ellos los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán libraron la fracción, mientras que Sergio iguita fue quinto en la fracción y es cuarto en la general.

La etapa fue tranquila, a pesar de que en la ruta se cruzaron tres pasos montañosos, dos de primera y uno de segunda, pues los corredores llamados a pelear la general no apretaron el acelerador, no había ninguna necesidad.



Bernal, Nairo y Urán fueron ayudados por sus compañeros de equipo, quienes los libraron de cualquier accidente o incidente. Los descensos fueron muy peligrosos, pero el grupo tomó con mucha calma los momentos claves.