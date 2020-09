Así fue el zarpazo de Kragh Andersen en el Tour

🎬 Relive the final kilometre in Lyon and 🇩🇰 Søren Kragh Andersen's brilliant win after a late attack!



🎬 Retrouvez le dernier kilomètre à Lyon avec la victoire en solitaire de 🇩🇰 Søren Kragh Andersen après une attaque à 3km de l'arrivée#TDF2020 pic.twitter.com/dLX8wgP90k