Video: Fulminante ataque de Nairo y el triunfo de etapa en París-Niza

🏁 L'étape pour 🇨🇴@NairoQuinCo et la victoire finale pour 🇩🇪@MaxSchachmann.

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l'étape 7 de #ParisNice.



🏁 🇨🇴@NairoQuinCo wins the stage and 🇩🇪@MaxSchachmann claims the win in #ParisNice 2020 GC.

⏪ Relive the last kilometer of this stage 7. pic.twitter.com/7dIVkGTGOL