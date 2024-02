Video | Aterrador robo a ciclistas en el norte de Bogotá: 'Me dispararon a quemarropa'

En la mañana de este jueves, ocho de febrero, un grupo de ciclistas fue víctima de hurto en el norte de Bogotá. Conforme se ve en un video de cámaras de seguridad del sector, sobre las 5:47 a.m., al menos tres personas fueron atracadas por cuatro delincuentes que los agredieron y les robaron sus vehículos. De hecho, según le contó una de las víctimas a EL TIEMPO, llegó a haber disparos.



Los hechos ocurrieron en la carrera 11, a la altura de la calle 121, en el sentido norte-sur de la vía. Conforme se ve en la grabación, uno de los asaltantes se abalanzó sobre un hombre, de chaqueta azul, y lo golpeó hasta dejarlo tendido en el piso.



El afectado, el contratista Carlos Sierra, habló con este diario y contó los detalles de lo sucedido. Según dijo, iba camino al Alto de Patios cuando fue víctima del violento atraco.



"Yo vivo en Bella Suiza e iba para Patios. A mí me gusta salir siempre en esa ruta, porque en la percepción que tenemos es que la carrera 11 es segura", comentó de entrada.



Luego, entró en detalle en el lamentable hecho de inseguridad.



"Yo iba por toda la 11 cuando de repente había al menos unas cinco bicicletas y unas tres patinetas en el piso, que obstaculizaban el paso por la ciclorruta. En eso, en el carril que iba del sur a norte, había un tropel de gente. Eran cerca de 15 o 20 personas que estaban en ese lado de la vía", narró.



Apenas dos metros más adelante, Sierra vio a un hombre que— en medio de los vehículos en el suelo— decidió 'dar vía'. En ese punto, cuando Sierra salió a la vía principal, llegó el momento del violento hurto.



"Como a los dos metros del hombre que estaba 'dando vía', uno de los delincuentes se me abalanza y me golpea. Me tumba con todo y bicicleta. Luego, uno de los otros, cuando estoy tendido en el piso, viene y me dispara a quemarropa", relató Sierra, de 45 años.



"En esa zona no hay vigilantes en los edificios, entonces cuando se escuchó el disparo bajaron varios residentes a ver qué había pasado. Uno llegó y me dijo de una vez: '¿Dónde le dieron?'", agregó.



Según dijo, otra de las víctimas del hurto fue un mayor de la Fuerza Aérea. A este último le robaron una patineta eléctrica.



"Los atracadores eran como tres, que iban en sus bicicletas porque las dejaron ahí tiradas, y se llevaron los vehículos que se robaron", comentó el afectado.



Sobre las pérdidas económicas, el hombre relata que su bicicleta cuesta cerca de 20 millones de pesos. La patineta, narró Sierra, "el mayor decía que era una con todas las de la ley".



Por lo ocurrido, Sierra tuvo que ser ingresado en la Fundación Santa Fe. Allí fue atendido y le informaron que tenía una fractura en el quinto dedo de la mano izquierda producto del disparo que recibió.



"Gracias a Dios el tipo tiene mala puntería o fue buena gente y no me quiso matar", sentenció el afectado.



Hace algunos días, EL TIEMPO registró el robo a tres ciclistas en La Calera. Esto, contó el afectado, lo tuvo en consideración en medio de lo sucedido.



"Yo la leí y dije: 'Allá es más trocha, eso pasa más fácil allá, pero igual toca tener mucho cuidado. Y uno piensa que no le va a pasar, pero ya ve, esto está terrible", manifestó Sierra.



De hecho, ante el impacto de lo sucedido, el afectado recordó que en esa misma zona robaron y golpearon al ciclista Óscar Sevilla, en 2018.



"Es increíble que pasen los años y sigan robando con violencia y en las mismas zonas", sentenció Sierra.

