Los triunfos del UAE Emirates en 2019: espectacular video

🔙Relive the excitement of the 2019 season with all the best behind the scenes moments!🎥



🎞 FULL VIDEO: https://t.co/yO64qKiZch@emirates@FABConnects @emaardubai @Colnagoworld @met_helmets @Champion_System@Elite_cycling#UAETeamEmirates #RideTogether #YearOfTolerance pic.twitter.com/IC1LrPQs28