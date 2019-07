El conmovedor encuentro entre Egan y su familia tras ganar el Tour

El sueño más grande de un joven ciclista, que hasta hace unos meses veía cómo una caída lo alejaba de la oportunidad de ir por la victoria del Giro de Italia para, en el futuro, buscar la máxima gloria del ciclismo en Francia, se hizo realidad un poco antes de lo esperado. Egan Bernal es este domingo, oficialmente, el primer colombiano campeón del Tour de Francia.

Tan pronto cruzó la línea de meta tras la etapa 21, rodeado de cientos de colombianos que lo fueron a acompañar por las calles de París, lo primero que hizo el ciclista de Zipaquirá fue encontrarse con sus seres queridos: con su hermano menor Ronald, con su mamá Flor Gómez y con novia Xiomara Guerrero, con quien se fundió en un beso que registraron las cámaras de la transmisión oficial y que se vio en todo el mundo

Un triunfo tan emotivo, cada día de construcción de este sueño que por años y por generaciones hemos tenido los colombianos.



Gracias, gracias, ¡gracias! pic.twitter.com/b0MWHmMdnS #TDF2019 #EganBernal #EganBernalCampeon — Nicolás Borrás C. (@BorrasNicolas) July 28, 2019

Abrazos y una señal de la cruz mútua entre Egan, su hermano y su mamá. La primera postal del nuevo campeón del Tour de Francia, quien reemplaza al británico Geraint Thomas, que a su vez venció tras la hegemonía de Chris Froome.



En las primeras declaraciones tras la victoria oficial en la competencia, Bernal, visiblemente conmovido, dijo que necesita de un par de días para asimilar bien lo que ha ocurrido, que aún no se cree lo que ha pasado.



Egan quien ha tenido una temporada muy activa (debido a a que inicialmente iba por el Giro), aún no revela cuál será su próximo reto, pero lo más probable es que no participe en la Vuelta España, que se iniciará el próximo 24 de agosto con la participación del colombiano Nairo Quintana.



