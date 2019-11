Video: así le robaron una bicicleta a Rigoberto Urán

Por medio de sus redes sociales, Rigoberto Urán denunció que un ladrón entró y robó en su tienda deportiva en Cali, en el barrio Santa Mónica Residencial, y se llevó una costosa bicicleta.



Urán hizo la denuncia con su humor particular, aunque no dejó de mostrar su frustración y malestar por el hecho. "Mijitos el #blackfriday en #gorigogo es mañana con el 20% hasta el 70% No con el 100% y menos robadas guevones. “Esto fue en mi tienda de Cali”. Además, publicó un video de las cámaras de seguridad en donde queda en evidencia cómo fue el robo y quién fue el responsable.

En cámaras quedó registrado el momento del robo a una tienda deportiva de Rigoberto Urán en Cali. @UranRigoberto @Citytv. pic.twitter.com/t1nZgLDbxo — Edward Ortiz (@EdwardOrtiz20) November 28, 2019

Mijitos el #blackfriday en #gorigogo es mañana con el 20% hasta el 70% No con el 100% y menos robadas guevones. “Esto fue en mi tienda de Cali” pic.twitter.com/0jZJ7DKBUc — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) November 28, 2019

DEPORTES