Daniel Martínez, deportista del año de EL TIEMPO

Daniel Felipe Martínez Poveda tuvo un excelente año, así lo dicen los resultados, que respaldan la decisión de EL TIEMPO de elegirlo como el mejor deportista de un año 2020 con muchas dificultades, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, un rival antideportivo contra quien se tuvo que luchar. A sus 24 años, el pedalista de Soacha, Cundinamarca, sigue en ascenso. Esta temporada logró tomar parte en 10 carreras y obtuvo cuatro triunfos.

El arranque fue máximo: retuvo el título nacional contrarreloj, dejando a Nairo Quintana y a Egan Bernal con la plata y el bronce, respectivamente.



Le puede interesar: (



Luego, en la competencia de fondo, fue bronce, detrás de Bernal –segundo– y de su compañero en el Education First, Sergio Higuita, el campeón.



Higuita ganó el Tour Colombia, pero Martínez terminó de segundo y obtuvo el triunfo en la etapa final, un buen botín para la escuadra.



Luego llegó el tema del confinamiento y Daniel Martínez no pudo correr en Europa. Reapareció en el Dauphiné y labró el camino en este difícil año.



Una buena oferta del Ineos le movió el piso, deshizo el contrato con el ED y firmó con el equipo británico, luego del triunfo en la etapa 13 del Tour de Francia, entre Châtel-Guyon y Pas de Peyrol (Le Puy Mary), de 191 km, su primera victoria en una de las tres grandes, el sello que le pisó al pasaporte para volar al Ineos. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué analiza de su 2020?

Ha sido una muy buena temporada. Comenzamos con el Dauphiné, el título, la etapa del Tour. Entrenamos muy duro con el parón, sin saber si habría competencias. Me metí en la cabeza que había que aprovechar lo que se podía correr.

Daniel Martínez, campeón del Dauphiné Daniel Martínez, campeón del Critérium del Dauphiné, en Francia.



¿Por qué corrieron solo el Dauphiné antes del Tour?

Por reglamentación del equipo solo íbamos a competir en las World Tour, no haríamos las otras. La idea era coger el ritmo para el Tour, pero me encontré bien. Y las circunstancias se dieron para ganar.



¿Cuál era el plan?

En el Dauphiné estaban las máximas figuras que iban al Tour. Era una carrera de gran nivel, por eso correrlo era ideal para saber en qué estábamos.



Algunos dicen que ganarlo, tras el retiro de las figuras, no es tan meritorio…

Independiente de lo que pasó, pues, eso hace parte del ciclismo. El último día Primoz Roglic no salió y eso nos abrió las puertas, pero había una pelea seria con Tadej Pogacar; Thibaut Pinot, que era el líder, y Miguel López. Eran muchos rivales para un solo día.



¿Cuál fue la clave?

El equipo se la jugó conmigo. La labor de equipo en la etapa final fue excelente y resistimos a los ataques de Pogacar y López. El final fue emocionante, Pinot se quedó, perseguía, no fue su mejor día y todas esas circunstancias las pusimos a nuestro favor.



¿Qué le significa esa victoria?

Es un título muy importante. Esta es la carrera más importante después de las tres grandes. Ganar en Francia y el Dauphiné, pues, es de mucho prestigio, es la prueba antes del Tour, todos los que van al Tour van a esa y la ganan. Es un orgullo, ver el palmarés y saber quiénes lo han logrado y que han marcado un camino, pues, lo dice todo. Luis Herrera y Martín Ramírez lo habían hecho por Colombia y estar a su lado, pues, es de mucho orgullo.



¿El balance del Tour es bueno?

Hacer una carrera de tres semanas siempre es especial. No había ido nunca como líder del equipo, siempre iba como colaborador de Rigoberto Urán. Me dieron esa opción. Me quedó un sabor agridulce, quería dar algo más, pero la caída me perjudicó mucho.



¿Y el triunfo de etapa?

Me dio mucha satisfacción. Ganar es duro y fue algo maravilloso. Me quedó eso, quería hacerlo de otra forma, pero me tocó privarme de poder terminar dentro de los 10 mejores.

Daniel Martínez. Foto: EFE



¿Cuál era la idea en la Vuelta a España?

Vieron que andaba bien después del Tour, tras las clásicas, y queríamos aprovechar ese nivel. Intentamos ir por la carrera, pero la caída me dejó mal, el pie izquierdo me dolía mucho. Creí que me había fracturado, me dolía al apoyarlo, pedaleaba torcido, tenía miedo que por eso se me presentaran otras cosas por la posición en la bicicleta y decidimos bajarnos.



No esperaba terminar así con la escuadra…

Me voy agradecido con el equipo. Me dieron la mano al llevarme a la máxima categoría. Me enseñaron demasiado, aún más como persona. Infinitamente agradecido con el grupo, son personas maravillosas. No fue una decisión fácil irme, pero hay que tener ambición y avanzar.



¿Llegar al Ineos le da más responsabilidad?

Estar ahí es de más responsabilidad, pero hay presión. Ojalá aprenda, encuentre personas que me ayuden, que pueda llevar el cuerpo y la mente al máximo.

Quiero saber si puedo ser un corredor de carrera de tres semanas, saber cuál será mi lugar FACEBOOK

TWITTER



¿Ya sabe qué clase de corredor es?

Hacen falta muchos puntos por mejorar. Eso me motivó para cambiar, porque en el Ineos se pueden mejorar a la hora de la competencia. Quiero saber si puedo ser un corredor de carrera de tres semanas, saber cuál será mi lugar. La idea es probarme.



¿Llegar a un equipo con tanta figura es contraproducente?

Eso nos favorece, tener un equipo tan fuerte es ideal. Ineos se arma mucho porque sabemos que la guerra con el Jumbo Visma es buena y exigente, por eso hay que armarnos con lo mejor. Tener a esta clase de ciclistas exige a cada uno dar el máximo.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel