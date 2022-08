Los 112 kilómetros que compusieron la primera etapa de la Vuelta a Colombia, que transcurrió entre Sopó y Tunja, se vieron marcados por una intensa lluvia, varios cortes y graves caídas.

Durante las tres horas y 13 minutos que duró la jornada, en la que la experimentada Diana Peñuela se quedó con el triunfo, la imagen más agónica la protagonizó la ciclista cucuteña Luis Rojas, de 20 años.



La corredora, del equipo Guerreras del Norte- Manzur- Indenorte- IMRD, sufrió un grave desmayo en el Alto de Ventaquemada.



El video y el relato de lo sucedido impactan a los aficionados del ciclismo.



'No veía, no sentía la cara ni los brazos'

Por medio de un video en redes sociales, la corredora compartió las impactantes imágenes de su desmayo con un sentido relato.



"No veía, no sentía la cara ni los brazos, no me entraba el aire", dice de entrada.



"Me auxiliaron mi entrenador, el juez de la carrera y una ambulancia.No podía respirar, tampoco veía, fue un desespero horrible", remarca la pedalista en su narración.



"Ver las imágenes es duro. Este deporte es muy duro. Es duro saber que uno se prepara mucho tiempo para una carrera y, por cosas que uno no puede controlar, le toque retirarse. Así es el deporte. Yo todavía estoy joven. Y sé que esta no será mi última Vuelta a Colombia. Nos veremos el otro año", concluye Rojas.

