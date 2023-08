Víctor Hugo Peña, a sus 49 años, no deja de respirar ciclismo. El excorredor, quien el 9 de julio de 2003 pasó a la historia como el primer colombiano en portar el maillot de líder del Tour de Francia, ve ahora, en sus palabras, "los toros desde la barrera". Sin embargo, en medio de las labores como comentarista en ESPN y empresario, todavía siente la adrenalina como uno más del pelotón.

En el preludio de la Vuelta a España, última 'grande' del año, en la que participarán desde el sábado seis colombianos (Egan Bernal, Einer Rubio, Juan Sebastián Molano, Santiago Buitrago y Diego Camargo), Peña detiene su embalaje por lo que le resulta un imperativo categórico: declarar, en diálogo con EL TIEMPO, el estado de emergencia en el ciclismo nacional.

'El ciclismo colombiano está en Cuidados Intensivos'

Víctor Hugo Peña fue líder del Tour en el 2003, primer colombiano en portar la camiseta amarilla. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Qué conclusiones cree que ha dejado este 2023 para el ciclismo colombiano?

No ha sido un año fácil. El mejor resumen llegó en el Tour de Francia, que fue la certificación de que se terminó la generación espontánea, la de Nairo y compañía.

Generación espontánea…

Así es, aquí dependemos de que las personas le metan su vida al deporte, al proceso para llegar a la élite y salgan con éxito apoyados en inversión de empresas de otros países. El nivel de ciencia y tecnología que hay hoy en el deporte cuesta, y en Colombia no hay ese dinero. Quizá sí lo hay… pero no hay quién lo invierta.

¿La falta de títulos se explica con la falta de inversión?

Estamos lejos del top del ciclismo internacional. Si no empezamos a invertirle, no podemos esperar a que comience la Vuelta a la Juventud y agarrar alguien de ahí y ya. Durante los últimos 10 años, lo que hicimos fue aplaudir procesos extranjeros, esos no eran trabajos nuestros. Sin Ineos, Egan no gana el Tour. El corredor era colombiano, pero el proceso, el dinero invertido en el corredor era de otra parte…

¿De quién siente usted que es la responsabilidad?

Uno entiende que el Estado tiene mucha responsabilidad en otras cosas, pero también creo que puede ser precisamente el Estado el que invite a la empresa privada para patrocinar el deporte. El conocimiento en Colombia existe, pero el trabajo cuesta.

El ciclismo de hoy es otro…

Hoy se le mide a cada ciclista qué come, cómo duerme y qué hace a cada rato. Acá siempre vivimos de la geografía, pero eso ya no sirve. Como nosotros desconocemos que la ciencia nutricional y otras ramas tienen un nivel impresionante, deduciremos que allá se dopan. Lo que está pasando es un llamado de atención para todo el país, no podemos dejar morir el ciclismo, que ha sido nuestro deporte embajador.

¿Qué tan grave es la situación actual?

Mire, hace poco hablaba con un muy buen conocedor del ciclismo en Europa y yo le dije: 'Si no le invertimos y trabajamos en Colombia, se nos vuelve a ir el grupo. ¿Sabe qué me dijo él? 'Víctor, ya se les fueron…'.

¿Lo siente así?

A uno le cuesta que le digan la verdad, pero esa es la realidad: se nos fueron…

Rigoberto Urán algo dijo…

¿Y vio como lo criticaron? Es tenaz que no se pueda mostrar la verdad, tenemos que ser realistas. El ciclismo colombiano está en cuidados intensivos y no lo podemos dejar morir.

¿Hoy qué expectativas se pueden tener?

Están Santiago (Buitrago), Egan, Rubio (Éiner) Germán Gómez… y otros más, pero mire el grupo que les tocó.

Santiago Buitrago. Foto: AFP

Entonces la realidad parece una sola…

Cuando uno dice que el ciclismo colombiano se quedó del lote internacional, uno no está diciendo que los pelados sean malos. No. Ellos son muy buenos, pero necesitamos explotarles bien el talento, eso me pasó a mí aunque mucha gente no sepa.

¿Qué de lo que le ocurrió a usted, hace más de 20 años, se está repitiendo hoy?

Cuando me fui de Colombia, yo era de los mejores del país, y con ese rótulo llegué a Europa. En el país se publicó el titular '¿Víctor Hugo Peña será el mesías?' porque terminaba la generación de Oliverio Rincón y Álvaro Mejía. Cuando llegué allá, pensaba en ese titular y me sentía muy mal. Yo no sabía entrenar al nivel europeo, no sabía comer, era malo… allá descubrí que había 200 por encima, y tuve que trabajar tres años con las condiciones de allá, para sacar la cabeza y poder decir 'Aquí estoy'.

¿Cuánto tiempo pasará para que otro colombiano pelee una 'grande'?

Uff, hay mucho afán para que salga otra generación, pero eso se demora. Los deportistas seguro están, pero no hay un proceso deportivo nacional, falta que haya una estructura que permita recabar talentos. Tenemos que empezar a mirar a los que tienen 14 y 15 años. El tema es que tenemos que pensar en que ellos se van a enfrentar a los que tienen esa misma edad, pero viven su formación en la élite.

¿Y de los que vienen en proceso?

De pronto en cualquier momento aparece un muchacho, de las categorías sub-23 que sea bueno y nos salve. Ahorita están Jonathan Guatibonza, Santiago Umba, Germán Gómez…, por decir tres nombres. Ellos están buscando equipo que sea de afuera porque aquí no hay forma… Ojalá y les vaya bien, pero ¿y el resto? ¿qué pasará con los que decían: 'Yo le ganaba a ese man en Colombia’?

¿Se quedan muchos talentos sin explotar?

Yo tuve la suerte de encontrar el camino, y en Europa llegaba bien en las subidas, pero me decía a mí mismo: 'Y en Colombia me ganan subiendo… ¿qué sería en Europa de esas fieras que me ganaban?'. Me repetían los periodistas: 'Usted es un escalador muy bravo', y yo les decía: 'No lo soy. En Colombia no soy capaz de llegar adelante, se los juro'.

Hace un mes la UCI suspendió a 'Supermán' López, uno de los que venía peleando, por una posible infracción de las normas antidopaje

Lo de ‘Supermán’ es un tema muy jodido. El tema es que ninguno de nosotros conoce el caso a la perfección, yo me siento afligido porque él debería estar peleando la Vuelta a España…

¿Cómo ve su futuro?

Es una incertidumbre muy brava. Puede ser que en una semana digan: 'Sancionado tantos años' O 'Nada, está limpio', pero eso sucedió el año pasado y hasta ahora la UCI se mete, entonces uno no sabe. Lo que es claro es que la UCI es el sistema. Y un corredor, solo, declarándole la guerra al sistema, está perdido. Uno quizá opine, critique y juzgue, pero luchar contra el sistema es una lucha perdida.

A Nairo lo descalificaron del Tour del año pasado y desde entonces no ha conseguido equipo

Uno ve a Nairo entrenando y piensa que él debería estar peleando las mejores carreras, disputando la general... lo que llama la atención es que él no usó una sustancia dopante. Dicen que le encontraron una restringida, el tramadol, que no es dopante. ¿Entonces por qué si puede correr no lo contratan?

Le traslado esa pregunta…

Mire, yo tuve conversaciones con varios equipos. Me dijeron: 'Nos interesa…, pero no lo podemos contratar, yo no puedo decirlo… Nos hicieron un guiño de 'Mucho cuidado, ¿no?'. Y uno pregunta: '¿Pero quién es el que hace esa presión?', y le dicen 'No, no le puedo decir'. Al final todo el mundo le tiene temor al sistema. ¿Por qué un equipo le va a 'buscar problemas' a la UCI si están bien con ellos?

¿Ve opciones de que Nairo vuelva a competir en la élite?

A uno le duele que la sanción sea marginarlo de lo más alto. Ese no puede ser el final de Nairo Quintana. Digamos que en dado caso de que se haya equivocado, digan: 'Sí, la embarró', pero cumple una sanción y vuelve. No puede ser dejarlo así.

¿El que queda es Egan?

El renacimiento de Egan es una realidad. Él me dijo ahorita en Francia: 'Cuando gané el Tour, cumplí el sueño de todos los aficionados del ciclismo. Ahorita cumplí el sueño de todo el que piensa que es imposible’.

¿Hasta dónde cree que puede llegar?

En el ciclismo de élite se dice que los cinco corredores que pelean las carreras mejoran su condición, cada año, entre un 2 y un 2,5%. Un corredor como Egan, que tuvo un accidente tan grave, perdió como dos años de entrenamiento. Entonces él puede llegar a decir: 'Volví a mi nivel', pero estará ya un 4 o 5% debajo de los que pelean arriba. Entonces su meta es volver al nivel donde están con los que él competía, pero eso hoy le permitiría quizá terminar entre los cinco primeros, porque mientras él se recupera, los otros no paran.

¿Cuál sería su gran meta?

Él sabe que quiere seguir disputando arriba, no sabe si ganará, pero de que va a estar ahí no tengo dudas.

Cuando Peña fue líder del Tour de Francia

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

REDACTOR DE EL TIEMPO

@balagueraaa / felsar@eltiempo.com

