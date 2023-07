No pudo haber sido mejor año. El Tour de Francia del 2003 celebrada sus 100 años de vida y el ciclismo colombiano tenía que estar ahí para honrar la fecha.

Esa vez, la competencia tuvo a tres pedalistas colombianos en acción: Víctor Hugo Peña (US Postal), Iván Parra (Kelme) y Santiago Botero (Telekom), y el primero fue la gran estrella.

¿Cómo se diseñó el plan?

La cuarta etapa fue una contrarreloj por equipos. Se disputó el 9 de julio, sobre 69 kilómetros con salida en Joinville y llegada en Saint-Dizier y al término de la misma Peña hizo historia, se convirtió en el primer colombiano en ser líder de la carrera, en vestirse de amarillo.



Peña lució la camiseta de líder por tres días y bajo el mando del Johan Bryuneel, el DT del US Postal, del estadounidense Lance Armstrong, que destrozaba la carrera cada vez que podía.



Y 20 años después, Bryuneel recuerda cómo sucedió lo de peña. Le contó a EL TIEMPO los pormenores de la hazaña del ciclista santandereano.



¿Cómo se fraguó la idea de Peña líder del Tour?

No hubo un plan. Todo comenzó con el prólogo en París. Eran los 100 años del Tour. Víctor fue el primero del equipo. Lance no hizo una buena etapa.



¿Por qué el colombiano?

La primera semana lo que teníamos que hacer era evitar problemas. En ningún momento pensábamos que Peña se vistiera de amarillo. En el Tour se va día a día, cada semana. Las primeras etapas no eran muy duras, pero sí complicadas a nivel de concentración, de caídas, del viento. La misión era proteger a Lance y que vigilar que no tuviera problemas de caídas, de perder tiempo en el final de las etapas.



¿Qué pasó ese día de la contrarreloj?

Armstrong le dijo a Víctor, un día antes, que se iba a vestir de amarillo. Peña me contó que no pudo dormir. Con todo el respeto, lo que queríamos era salvar el día, no que él se vistiera de amarillo. Queríamos ganar la crono, eso es sincero, y, además, meterles tiempo a nuestros rivales como el CSC y la Once.

Fernando Gaviria (izq.), Egan Bernal y Víctor Hugo Peña, los colombianos que han sido lideres del Tour de Francia. Foto: AFP y EFE



¿Qué problemas hubo?

Ha sido una de las mejores cronos que hemos hecho con el US Postal. Lance era el menos fuerte, tuvo problemas y no llegó en las condiciones como antes. Eso fue clave para hacer esa súper crono, porque cuando él estaba en forma hasta reventaba a sus compañeros, pero ese día no estuvo bien, por lo que todos anduvieron al mismo ritmo siempre, entre ellos, Peña.



¿Cómo se dio todo?

En el primer tiempo intermedio estuvimos retrasados, eran unas etapas muy largas, esa fue de 69 km y teníamos cómo remontar.



¿Día distinto?

Sí. Recuerdo que cambiaron el reglamento y lo tiempos fueron tomados por diferencias entre los equipos, no individuales. No s tuvieron en cuenta los tiempos reales, sino diferencias entre los equipos. Al segundo le metimos 20 segundos, ese era el límite, así se hubiera ganado por más o por menos segundos.



¿Qué le decían a Peña durante la etapa?

Lance lo motivaba. Le decía, ¿quieres vestirte de amarillo? Le daba mucho ánimo. Era un gran líder y les daba oportunidad a los demás, les daba su importancia. Hubo lluvia, teníamos que tener cuidado de no caer y usamos tubulares normales y no crono, porque estaba el piso mojado.



¿Qué la informaba al grupo desde el carro?

la motivación era ganar la etapa y por eso animábamos al grupo a eso. Peña se iba a poner de líder y lo único era que no se descolgara, eso le decíamos. Víctor tenía una buena forma y yo sabía que no lo iba a hacer.



¿Qué pasó cuando se terminó la jornada?

Peña estaba feliz. Para él fue algo grande. Todo lo que significó después, todo lo supe. Lo hablamos, pero en ese instante yo no sabía que era el primer colombiano, el primer latino que se vestía de amarillo. Cogió una dimensión inmensa y no la teníamos previsto. Para él fue algo impresionante.



¿Le habló algo?

Yo sabía lo que significaba como ciclista ser líder del Tour, lo viví, fui líder y eso era impresionante, fue en mi país, en Bélgica. Para un ciclista es increíble, un sueño. No era líder del equipo, era Alex Zulle, me vestí de amarillo, pero era una anécdota para el equipo.



¿Cuál fue la indicación de ahí en adelante?

Víctor Hugo mantuvo esa camiseta tres días. Fue muy satisfactorio verlo disfrutar ese acontecimiento, ser el centro de atención del Tour, de Colombia. Habló hasta con el Presidentes de los colombianos y celebró su cumpleaños vestido de amarillo, era, como escribí alguna vez, un guion para una película.



¿Cómo fue el tema de que bajara con alimentación?

No lo hizo, fue una circunstancia de la etapa. Se encontró atrás por algo, la verdad no me acuerdo, y tocó aprovecharlo para que llevara alimentación. Esa imagen le dio la vuelta al mundo, el líder con caramañolas, pero eso hizo que más lo respetaran.



¿Cómo reaccionó Peña cuando perdió la camiseta?

Era una situación de carrera y él sabía que iba a pasar eso. Al tercer día era una etapa de montaña y tuve que hablar con Víctor, decirle, antes de la salida, que debía de trabajar para el equipo. Le dije que lo necesitaba, que pusiera paso en las primeras rampas y eso fue lo que hizo. Se descolgó y acabó su sueño amarillo. Lo tomó bien, sabía que esa era su trabajo.



¿Qué le dijo al colombiano?

La fracción terminó en Morzine, ganó Richard Virenque. En el col de la Ramaz, de primera categoría, Peña hizo su trabajo, puso ritmo hasta donde pudo y se entregó la camiseta. Se quedó, del dimos dos caramañolas y le agradecí el trabajo que hizo.

