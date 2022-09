El ciclista holandés Mathieu van der Poel se declaró culpable el lunes de agresión contra dos adolescentes en un hotel en Sídney y fue condenado a pagar una multa de 1.500 dólares australianos (1.010 euros), indicaron fuentes judiciales, pero horas después pudo regresar a su país.

El corredor de 27 años fue arrestado en vísperas de la carrera del Mundial de Ciclismo 2022 en Wollongong cuando era uno de los favoritos.



Tras el incidente compitió en la prueba, pero terminó abandonando la carrera después de 30 kilómetros. Van der Poel --que ganó una etapa del Tour de Francia-- debía comparecer en un tribunal local el martes, pero decidió declararse culpable el lunes, recibiendo dos multas de 1.000 y 500 dólares australianos respectivamente, según un comunicado de la corte.



Ahora, un video que sería del momento de los hechos se presenta como una prueba clave en medio del silencio.



En el registro, aparecerían van der Poel y las supuestas víctimas.



El video que arrincona a van der Poel

Mathieu van der Poel Foto: EFE

El domingo, sin desvelar, como de costumbre, la identidad de Van der Poel, la policía de Nueva Gales del Sur confirmó que un hombre de 27 años había sido acusado por dos casos "de agresión" contra dos jóvenes de 13 y 14 años.



"Hacia las 22h40 del sábado, un hombre estuvo implicado en un altercado verbal con dos adolescentes de 13 y 14 años en un hotel de Brighton-Le-Sands. Supuestamente habría empujado a las dos adolescentes, provocando que una cayera al suelo y que la otra se golpeara contra un muro, causándole un pequeño arañazo en el codo", precisó la policía.



En la salida de la prueba de ruta, el ciclista no negó el incidente: "Sí, es verdad, hubo una pequeña disputa", dijo a los periodistas.



"Me quise ir pronto a la cama ayer pero había muchos niños en el pasillo del hotel que no paraban de golpear mi puerta. En un momento dado, me cansé. Les dije de una manera muy poco amable que parasen. Alguien llamó a la policía y me llevaron a comisaría", continuó.



Ahora, una breve grabación mostraría los detalles que precedieron lo ocurrido.



"Las imágenes son granulosas y no se puede identificar claramente a Van der Poel, pero la decoración del hotel en el video coincide con el escenario del Novotel Brighton Resort, donde ocurrió el incidente", anuncia el portal especializado 'VeloNews'.



Luego, el reputado medio, citando fuentes neerlandesas, asegura que en los documentos judiciales se lee: “Esperó a que las víctimas llamaran a su puerta y las persiguió hasta su habitación de hotel, siguiéndolas de cerca”.



"Luego se afirma que una de las chicas corrió hacia un rincón de su habitación, se agachó y se cubrió la cara. Luego se alega que Van der Poel la agarró por ambos brazos, apretándolos y empujándola contra una pared y gritándole. Según los informes, la niña sufrió una pequeña quemadura de alfombra en el codo derecho y enrojecimiento en el antebrazo izquierdo", reporta 'VeloNews'.



Hasta el momento, el ciclista no se ha pronunciado por el video.

