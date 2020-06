Análisis: Urán y López líderan el lote que termina contrato este 2020

El World Tour, la máxima categoría del ciclismo, se ha visto afectado por la pandemia del nuevo coronavirus, pues solo cuatro carreras se cumplieron y una, el UAE Tour, terminó a falta de dos etapas, pero a pesar de todo, de que hay un calendario propuesto para el segundo semestre, varios son los corredores colombianos que terminan su contrato en diciembre y no han resuelto su situación.

La vida sigue, como se dice, y por eso desde ya, a falta de saber si en el ciclismo se vuelve a pedalear, ocho colombianos esperar volver a la carretera, correr y definir su futuro.



La lista la lidera Rigoberto Urán, quien ya completó cuatro años con Jonathan Vaughters, el mánager primero del Cannondale y luego del Education First. Urán se unió a esa estructura en el 2016 y en este lapso de tiempo ganó una etapa en el Tour de Francia del 2017 y fue segundo en la general detrás de Chris Froome. Se impuso en una jornada en la Colombia Oro y Paz del 2018 y en una fracción del Tour de Eslovenia.



“Urán es la base del equipo. Es un corredor de experiencia, con buen ánimo, un verdadero líder. Nosotros tenemos a varios talentos como Sergio Higuita, Daniel Martínez y Urán es una persona que hace las veces de capitán, que les señala el camino”, le dijo a EL TIEMPO Juan Manuel Gárate, el DT del Education First.



Rigoberto Urán le dijo a EL TIEMPO hace unas semanas que quería seguir en el ciclismo unos dos años más y que no ha hablado nada de renovación con su escuadra.



“Es un líder perfecto. Lo conozco desde cuando yo era ciclista y me gustaría seguir contando con él en el equipo”, dijo Gärate.



El otro ciclista de cartel es Miguel Ángel López. Conocido como ‘Supermán’, el boyacense está desde el 2015 en el Astana, equipo con el que ha hecho podio en el Giro de Italia y la Vuelta a España del 2017, además de haber conseguido el título de la Vuelta a Suiza del 2016.



López ha obtenido para la escuadra kazaja 16 victorias en su historial y en los últimos días se habla de su posible partida del grupo y que varios conjuntos, como el Bora, estaría muy interesado en contar con él.

Miguel Ángel López. Foto: EFE

“Es un gran ciclista. Está en un buen equipo. Tiene una buena condición, pelea las generales y gana etapas, eso es bueno para que lo tengan en cuenta”, señaló Gianni Savio, mánager del equipo italiano Androni.



“La condición contractual para él debe ser importante, pues es un ciclista cotizado. De una u otra manera el tema de las ganancias de un buen contrato mueve a los pedalistas. Si López va a dar ese paso debe darlo a una infraestructura mejor o igual a la del Astana, que le ha permitido crecer”, agregó Savio.



A pesar de que es muy fácil salir a hablar de algunos cambios, pues eso dependerá de varios puntos que se deben tener en cuenta, como la edad, el palmarés, las condiciones y el estatus de cada ciclista.



“Urán tiene 33 años y cuando se está en la búsqueda de refuerzos, pues se miran sus resultados. Es un ciclista que mantiene su estatus, no es muy ganador, pero tiene su palmarés hecho. Urán es un líder positivo”, precisó el técnico español, Vicente Belda.

Y agregó: “El otro punto es que hoy en día con esta crisis no sé si algún equipo va a pagar más por un corredor, sea quien sea. Las escuadras están bien afectadas y eso, seguro, que se verá cuando se llegue la hora de contratar. Hoy en día vale más un joven, que son muchos, pues los equipos apuestan más por ellos”.



Después de las dos estrellas vienen hombres como Carlos Betancur, que desde el

2016 está ligado al Movistar. No es un corredor que haya generado muchas victorias, en este tiempo solo ajusta una etapa en la Vuelta a Castilla y León, otra en la Vuelta a Asturias y el título de la Klásika de Primavera y pare de contar.

Incluso, perdió hace rato esa condición de líder en la escuadra. Este año hará el Giro de Italia, pero irá a ayudarle a Marc Soler.



“Vamos a ver qué pasa con él. Ya tiene definido el calendario que arrancará con Strade Bianche”, señaló en la semana el mánager de la escuadra, Eusebio Unzué.



Después viene el lote de los ciclistas del UAE Emirates, liderados por Sergio Luis Henao, que llegó en el 2019 con la expectativa de ser líder en algunas carreras, pero que no ha respondido como él quería.



Ahí mismo hay dos jóvenes talentos como Juan Sebastián Molano, que manejó los embalajes a su antojo en el pasado Tour Colombia y que tiene pinta de continuar. Cristian Muñoz es otro colombiano en esa estructura, cuyo futuro es incierto. Solo tiene 24 años.

Juan Sebastián Molano Foto: Archivo / EL TIEMPO



En el Astana, con López, terminan su vinculación Hernando Bohórquez, a quien en

el 2019 se le acabó su contrato, pero le fue renovado por el 2020. Rodrigo Contreras también debe definir su futuro este año y entre los dos este último ha figurado más, pues obtuvo una victoria de etapa en el Tour de Ruanda en el 2018.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

