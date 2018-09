Una crono y tres finales en ascenso definirán La Vuelta a España

Al ver el calendario de la Vuelta a España, en el papel era normal creer que en la segunda semana ya se podrían ver grandes diferencias y que el favorito a ganar estaría claro. Pero al pasar el tríptico de montaña del viernes, sábado y domingo, el líder Simon Yates solo le lleva 26 segundos a Alejandro Valverde, 33 a Nairo Quintana y 43 a Miguel Ángel López; y en Lagos de Covadonga, donde han surgido los ganadores de la ronda ibérica, este domingo no se definió nada.

“No sé si ataqué demasiado pronto, pero ese es mi estilo, me gusta atacar así. Había que hacer la carrera dura y probar a los rivales. Si no atacas, no sabes cómo están los demás y dónde pueden fallar”, dijo López tras la prueba de ayer.



Y es, precisamente, ‘Supermán’ López quien se ve más fuerte en la montaña. Su equipo (Astana) fue el encargado de mover la carrera, hacer el trabajo de depuración del lote y ponerlo para atacar en los últimos 7 kilómetros, cuando arrancó.



Cuando López salió, tanto Nairo como Yates se quedaron discutiendo en plena montaña para ver quién iba por el colombiano, el británico aseguró que “hubo cero cooperación” por parte de Quintana, quien no dijo nada con respecto a este hecho.



Mientras los dueños de la clasificación general discutían, el francés Thibaut Pinot se les metió y ganó la etapa de este domingo; después vino la guerra del resto por los pocos segundos que se pudieran ganar, y se abrió el manto de especulaciones de las situaciones que se pueden presentar en lo que queda de la carrera.

Las estrategias

Si bien es cierto que Simon Yates se ha visto fuerte, en el espejo está la desplomada que se pegó en el Giro de Italia de este año, cuando pasó de ser líder a perder más de una hora con respecto a Chris Froome, ganador del título, en la última semana.



A raíz de eso, una de las posibilidades que se manejan es que en estas tres etapas de montaña los demás jugaron a desgastar a Yates y por eso la “cero cooperación” a la hora de controlar los ataques de otros. El sábado, el británico fue quien tiró para alcanzar a Quintana y a López; y este domingo, para darle alcance a este último, también hizo el esfuerzo solo.



Sin embargo, en ese marcaje del uno al otro (Nairo-Yates) pueden aparecer otros nombres en la baraja, entre ellos López y Valverde, como firmes candidatos.

‘Supermán’ ha demostrado que está en muy buena forma, y si la suerte lo acompaña, en la última semana explotará sus piernas, a su estilo, para intentar ganarse la camiseta roja.

La contrarreloj

Y Valverde, que a pesar de que ha dicho en varias ocasiones que tiene la libertad de su equipo y que el líder del Movistar es Nairo, ha estado por delante de su jefe; así lo evidencia hoy la clasificación general, con apenas siete segundos de diferencia entre ambos, y viene una contrarreloj en la que el español, seguramente, ampliará esa ventaja.



Este lunes es día de descanso en la Vuelta a España, y mañana (martes) volverá la actividad con una contrarreloj plana (terreno siempre desfavorable para los colombianos) de 32 kilómetros.



“Las diferencias son muy cortas y es posible que la Vuelta se decida en la contrarreloj. El mejor puede que sea Alejandro Valverde, está muy fuertes”, dijo Yates.



Casualmente, los dos rivales que están por encima de Nairo en la general están confiados en la etapa del martes y saben que son superiores en este terreno. Por eso, a Quintana le han llovido críticas desde España porque si no logró sacar ventaja en la montaña, ¿cuándo más espera hacerlo?

Críticas a Nairo

El subdirector del diario As de España, Juan Gutiérrez, fue uno de los que atacó al colombiano: “Nairo Quintana nunca cierra el hueco, siempre espera a que lo haga otro. Últimamente se ha convertido en un ciclista que mira más hacia atrás que hacia delante”.



El diario Marca, en su edición web, titula una nota así: ‘¿A qué espera Nairo Quintana para moverse?’, y afirma: “Hasta el propio Simon Yates, últimamente más frío y calculador, apostó por moverse, al igual que un valiente López. Pero Nairo sigue en su línea, quizá esperando a Andorra para despachar la Vuelta con un único y poderoso ataque”.







