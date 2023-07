Harold Tejada (Astana) termina como el mejor colombiano en la clasificación general del Tour de Francia 2023.

Tejada terminará la ronda francesa a 2 horas, 47 minutos y 46 segundos del Jonas Vingegaard (umbo), el gran campeón de la carrera.

"Desde los 17 años en Pitalito, Huila, he sido ciclista. Gracias a que mi mamá, Gladys, era alcaldesa de ese municipio y apoyó a las escuelas", le dijo tejada a EL TIEMPO.



Y agregó: "Comencé en el fútbol, era defensa y me iba bien, pero luego me decidí por el ciclismo.



Tejada nació el 27 de abril de 1997 y cuenta que su papá siempre fue aficionado a los deportes, al ciclismo.



"Mi papá, Alberto, fue ciclista de afición, pero futbolista practicante. también jugó baloncesto, era uno de los deportistas de la poca", contó el ciclista colombiano.



Ha disputado cuatro grandes y este domingo terminará su quinta competencia de tres semanas en París.

Harold Tejada, Jhojan García y Santiago Ordoñez. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

ha corrido dos veces el Tour, fue 45 en el 2022 y acabará como el mejor del país en la edición del 2023.



En el Giro de Italia ha figurado en dos ocasiones, siendo 36 en el 2021 y 54 en el 2022.

Una sola vez ha estado en la Vuelta a España, ocurrió en el 2022 y acabó de 65.



"Tuve un problema en el 2016 serio. A los 18 años pase a la categoría Sub-23, pero un dolor en la rodilla no me dejó seguir. Pensé en bajarme de la bicicleta, pero Gabriel Jaime Vélez me dio confianza todo el año y seguí", contó.

Harold Tejada Foto:



Ganó una etapa en el Tour de l'Avenir del 20169 y eso le abrió las puertas para que los grandes equipos del mundo lo tuvieran en cuenta.



Está en el Astana desde el 2020 y ha podido liderar al grupo. No solo será el mejor colombiano del TYopur, sino del equipo kazajo.

Su carrera

2018: 31 Tour de l’Avenir

2019: Campeón Sub-23 de crono y de ruta / 20 Colombia 2.1 / 27 Tour de l’Avenir.

2020: 23 Vuelta al Algarve / 6 Mont Ventoux / 53 Giro de Lombardía / 45 Tour de Francia.

2021: 37 Tour de la Provenza / 18 Tour de VAR / 51 Vuelta a Cataluña / 36 Giro de Italia / 65 Vuelta a Burgos / 51 Giro de la Toscana.

2022: 12 Vuelta a Andalucía / Retiro Tirreno-Adriático / 20 Vuelta a Romandía / 56 Giro de Italia / 14 Vuelta a Polonia / 65 Vuelta a España.

2023: 18 Vuelta a San Juan / 20 Tour de Oman / 41 UAE Tour / 21 Vuelta a Romandía / |10 Vuelta a Suiza.

