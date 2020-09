Lo que se sabe del caso de sospecha de dopaje en el Arkea de Nairo

No habían pasado 24 horas del final del Tour de Francia cuando Colombia se levantó ayer con un bombazo: la implicación de Nairo Quintana; su hermano, Dáyer, y Wínner Anacona, los tres corredores del equipo Arkea Samsic, en una investigación abierta por sospecha de dopaje durante la competencia.

Las habitaciones de los tres ciclistas colombianos fueron allanadas el miércoles pasado, cuando la caravana del Tour hacía su tránsito por los Alpes. Al hotel Megève llegó un grupo de la Gendarmería francesa que invadió el lugar buscando sustancias prohibidas.



La brigada que irrumpió en las habitaciones pertenece a la lucha contra delitos medioambientales y la salud pública, y orden judicial en mano comenzó su trabajo. Minutos después se dirigieron a los cuartos de los masajistas, después inspeccionaron los vehículos y, según el semanario Le Journal du Dimanche, no hubo detenidos, pero las pesquisas continuaron.



Se conoció que ese registro se hizo sin vínculo con la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), responsable de los controles durante el Tour. El asunto tomó un nuevo rumbo, el problema aumentó como una bola de nieve que a su paso arrasa con todo lo que se le pone en frente.



Se supo que la Fiscalía de Marsella abrió una investigación preliminar contra algunos integrantes del Arkea Samsic, luego de que en ese allanamiento de la semana pasada se encontraron “numerosos productos sanitarios, incluidos medicamentos, que pueden ser calificados de dopantes, según ese organismo. Pero no todo paró ahí.



En medio de la conmoción que vivían Colombia y el mundo del ciclismo, se confirmó que dos personas fueron detenidas por la Fiscalía francesa, pero no se conocieron los nombres. Se supo que un médico y un fisioterapeuta eran los implicados.

Varios medios dieron revelaron que las personas detenidas son el médico y el fisioterapeuta personal de Nairo, Mikel Otero, pero esa noticia no fue confirmada por la Fiscalía.



Según el diario Le Parisien, Nairo y Dáyer Quintana fueron interrogados ayer por la mañana, pero no se sabe nada de ese encuentro de los ciclistas colombiano y la justicia francesa.



Lo que se confirmó fue que la investigación se abrió por “administración y prescripción a un deportista de sustancias o métodos prohibidos, sin justificación médica”, e igualmente por “transporte de productos prohibidos”.



Una vez conocido el caso, Arkea Samsic emitió un comunicado en el que ratificó el allanamiento de la Gendarmería francesa en el hotel la semana pasada y que dicha investigación abierta por la Fiscalía afecta a un número “muy reducido de ciclistas”.

De igual manera, señaló que la investigación por sospechas de dopaje no ha sido lanzada ni contra el equipo ni su cuerpo técnico de forma directa.

“El equipo, su director y su cuerpo técnico no están para nada cuestionados y, en consecuencia, no están informados ni de cerca ni de lejos de ningún elemento relacionado con el desarrollo de la investigación”, dijo Emmanuel Hubert, mánager del Arkea.



Y agregó: “Apoyamos a nuestros corredores, pero si después de la investigación hubiera elementos que confirmaran prácticas de dopaje, el equipo se desolidarizaría de forma inmediata de tales actos”.



El mánager confirmó que se impondrán medidas pertinentes y poner fin a los vínculos que los unieran “con métodos inaceptables y que siempre se han combatido” y que Arkea ha demostrado su compromiso con la ética y se ha posicionado a favor de la lucha contra el dopaje.



