Bennett, triunfo de etapa; Evenepoel sigue de líder en Burgos

Sam Bennett ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, que se llevó a cabo este viernes entre Gumiel de Izán y Roa de Duero, de 163 kilómetros, en la que el belga Remco Evenepoel conservó la camiseta de líder.

No fue complicado el día para los intereses de Evenepoel, aunque no fácil, el calor y los vientos de costado y de frente fueron sus enemigos más complicados, pero se supo defender y sus compañeros lo arroparon.



Le puede interesar. (Presidente de la UCI admite riesgo en el ciclismo)



La etapa estuvo marcada por una fuga en la que estuvieron David Sevilla, Alejandro Ropero, Ricardo Verza, Damiano Cima y Willie Smith, quienes trataron de sacar ventaja.



En los últimos 30 kilómetros, los escapados se movieron, entre ellos se presentaron los ataques. Sevilla, Ropero y Cima sacaron una diferencia, pero no la mejor. Sevilla se fue en solitario.



Groupama fue el equipo que se encargó de la persecución, siempre sus hombres se vieron al frente del lote acortando la diferencia, algo que se logró al final. Estaban interesados en poner a su embalador Arnaud Demare adelante. Los punteros fueron cazados a 12 km de la llegada.



Una caída a falta de 9 km partió el grupo, pero los principales hombres de la general no se vieron en ella.



Este sábado culmina la Vuelta a Burgos con un tramo bien complicado, de mucha montaña, entre Covarrubias y Lagunas de Neila, de 158 kilómetros, con cuatro pasos, tres de tercera y uno de fuera de categoría en la meta.



Deportes