UCI se pone seria: anuncia revisión de los nuevos cascos de  extraterrestres

Tan espectacular como controvertido, el nuevo casco aerodinámico inaugurado esta semana por el equipo Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard plantea un "problema notable", según la Unión Ciclista Internacional (UCI), que anunció este martes una "una revisión de sus reglas".

El martes en la París-Niza los corredores de la formación neerlandesa portaron por segunda vez ese casco de contrarreloj aerodinámico que había causado sensación la víspera durante el prólogo de la Tirreno-Adriático.



La imágenes de Jonas Vingegaard, dos veces ganador del Tour de Francia, luciendo en la cabeza ese complemento que se asemeja, según algunos, a un avión Jumbo, o a la cabeza de un extraterrestre, dieron la vuelta al mundo en las redes sociales.

De otro planeta

El australiano Sam Welsford, poco seducido por su estética, declaró irónicamente: "Yo dimito".



"Es un excelente casco de contrarreloj, más confortable que otros que he probado en el pasado", defendió Vingegaard este martes en la salida de la segunda etapa de la Tirreno-Adriático.

❌Visma se deja 38 segundos respecto al tiempo de los UAE



Los cascos no parece haber servido para mucho...



🔴EN DIRECTO: https://t.co/9PSKybEocf pic.twitter.com/5e5xTE11mO — Teledeporte (@teledeporte) March 5, 2024

"Es diferente, por supuesto, y yo también sonreí cuando lo descubrí este invierno. Pero uno se ríe menos cuando vemos hasta qué punto es rápido".



Pero el caso no hizo reír a la UCI, que publicó este martes un comunicado en el que anuncia "una revisión de sus reglas en materia de concepción y de utilización de cascos en competición".



Percibiendo una evolución hacia "diseños aún más radicales", la instancia estima que el nuevo casco Visma, pero también los de otros equipos como el Bahrain Victorious, "plantean un problema notable en relación a la tendencia actual que aspira más al rendimiento que a la función primaria de un casco, la seguridad de su portador en caso de caída".



La UCI indicó asimismo que un casco de la marca Specialized que incluye una especie de pasamontañas no podrá ser utilizado en competiciones oficiales a partir del próximo 2 de abril, al considerar que ese pasamontañas se trata de un elemento "no esencial".

Primoz Roglic, perjudicado. A más de medio minuto de Evenepoel tras una mala CRE.



En una de las cotas abrió gas y casi se queda solo. BORA perdió fuerza y aunque aceleró al final para marcar tiempo parecieron desorganizados. Necesita moverse contra Remco.#ParisNice pic.twitter.com/tjmNNBZvHe — Eugenio Muñoz Fernández (@eugemf7) March 5, 2024

El equipo Bora-Hansgrohe de Primoz Roglic y el Soudal-Quick Step de Remco Evenepoel lucían este martes ese casco con pasamontañas durante la tercera etapa, una contrarreloj por equipos en torno a Auxerre.

