UCI tomó decisiones sobre los protocolos para las carreras de ciclismo

La UCI ha decidido mantener los protocolos sanitarios en relación a la pandemia del Covid-19 para la realización de las pruebas de ciclismo en ruta del calendario 2021.

En un documento elaborado por el equipo del director médico de la UCI, profesor Xavier Bigard, se ha decidido retomar las grandes líneas del protocolo 2020 haciendo adaptaciones vinculadas a la evolución del contexto sanitario internacional, marcado en particular por las vacunas y las nuevas características de la pandemia (mutaciones del virus y rápida diseminación de variantes).



La UCI señala que las disposiciones del protocolo actualizado quedan subordinadas a las leyes y medidas locales y nacionales vigentes, y se aplican con prioridad a los equipos (deportistas y supervisión), y se actualizará rápidamente de acuerdo con el desarrollo de la situación epidemiológica global y la evolución del conocimiento científico. A



Actualmente, la circulación de variantes del coronavirus ha llevado a la UCI y sus socios a reiterar la importancia crucial de las medidas de prevención individual, la estrategia más eficaz para protegerse contra el riesgo de infección.



Esta observación preliminar es fundamental para recordar que no se puede permitir ninguna relajación en la aplicación estricta de las reglas. Por ejemplo, se recuerda la importancia de comprobar las propiedades de filtración y transpirabilidad de las mascarillas, así como la forma correcta de llevarlas.



La UCI y sus socios están monitoreando de cerca el desarrollo de vacunas, pero las estrategias de vacunas que se aplican actualmente en muchos países no logran retener a los atletas de alto rendimiento entre las poblaciones prioritarias. Además, actualmente no se dispone de datos científicos sobre la reducción de la transmisión del virus por personas vacunadas.



Es por eso que los objetivos de protección de la burbuja del equipo llevan a mantener las pruebas de PCR para todos los miembros de la burbuja racial, incluidos aquellos que podrían haberse beneficiado de una vacuna COVID. Los miembros del grupo de dirección de la UCI recuerdan que el método PCR es el que requieren los países para entrar en su territorio.



Las mismas condiciones sanitarias para entrar en las burbujas (dos pruebas de PCR negativas antes de cada UCI WorldTour, UCI Women's WorldTour y UCI ProSeries, hombres y mujeres) son, por lo tanto, requeridas para los ciclistas y el personal de apoyo del equipo. El presidente de la UCI, David Lappartient, mostró su optimismo por el avance en la lucha contra el coronavirus.



"Con las vacunas podemos esperar pronto un regreso gradual a una vida más cercana a la normalidad. Sin embargo, dado que los atletas y los adultos jóvenes no son vacunados como una prioridad por parte de los gobiernos, hemos decidido mantener un alto nivel de control, similar al del año pasado, en el interés de todas las partes"



"En 2020 el ciclismo demostró que sabe organizar grandes eventos durante una pandemia, gracias en particular a un espíritu ejemplar de unidad por parte de todas las partes implicadas".



