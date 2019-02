UCI no ve problemas para que el Tour Colombia suba a carrera ProSeries

Pascale Schyns es la delegada técnica de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para el Tour Colombia 2.1. Ella es la encargada de vigilar que todos los requisitos reglamentarios de la entidad se cumplan para la realización de la competencia de la categoría 2.1.

Schyns advirtió que si la idea es subir el prestigio de la competencia, no hay ningún inconveniente y que solo faltaría ajustar cosas muy pequeñas.



“Desde el año entrante, las carreras HC se llamarán ProSeries y, aunque estarán un escalón por debajo del circuito World Tour, estarán muy cerca de las más grandes. Claro, para hacer parte de ellas, pues hay algunos requisitos, que el Tour Colombia 2.1 cumple hasta el momento y puede seguir cumpliendo”, señaló la delegada.

Pascale Schyns, delegada de la UCI en el Tour Colombia 2.1. Foto: Archivo ETCE

Pascale Schyns le dijo a EL TIEMPO que lo ideal es que la carrera no se moviera de lugar, que siempre se realizara en un mismo sitio, pero entiende que en Colombia eso es poco probable.



“Es una situación que generaría mucha más tranquilidad, pero no es posible, eso lo entendemos. La edición del 2020 se hará en Cundinamarca y Boyacá, y se cambia todo; hablo de lo organizativo: cambios de autoridades, de la infraestructura, hay que ver nuevos recorridos. No es que la UCI diga que no se puede, lo autoriza, pero si no se mueve de lugar es mucho menos complicado”, precisó la dirigente.



En el Tour Colombia se han presentado detalles que forman parte del paquete organizativo y de alguna manera inciden en el prestigio de la prueba. Hubo problemas durante los primeros días en la producción de la televisión, y en la jornada inicial varios equipos se quejaron por la falta de la radiocomunicación.



“No todo es perfecto, pero he visto que no hay problema para subirla de categoría. Claro, se aumentará la cantidad de dinero para la inscripción, se debe subir la premiación y hay la opción de contar hasta con el 70 por ciento de los equipos del World Tour, lo cual la encarece, hace que la inversión sea mayor, pero no veo problemas serios”, agregó Schyns.



La delegada técnica advirtió que en las dos ediciones de la prueba colombiana, los recorridos han sido buenos, la infraestructura en salidas y llegadas ha estado bien y que la organización ha cumplido con las exigencias que demandan las competencias de la categoría 2.1.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial - Medellín

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel