El ciclismo del mundo busca encontrar una vía de escape

El francés David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), asegura que el organismo que preside está trabajando en el diseño de un nuevo calendario en colaboración con los equipos, corredores y organizadores para paliar los trastornos que está causando la pandemia del coronavirus en la competición

.Según ha indicado Lapartient en redes sociales, el Giro de Italia y los 'monumentos' de primavera se podrían disputar en otoño, mientras que apoya la decisión del COI de aplazar los Juegos de Tokio a 2021.



Aparte del calendario ciclista previsto, la UCI está trabajando para "evaluar las consecuencias para la calificación de los corredores para los Juegos, para su preparación, para el calendario en los años venideros, y en particular para 2021".



"La UCI tendrá un diálogo constructivo con el COI en este período difícil". Lappartient se refirió a los ciclistas de todo el mundo que permanecen confinados debido a la pandemia de coronavirus, quienes pueden entrenarse en el interior de sus casas.



"Estamos trabajando en el calendario de ciclismo de ruta, cosa que no es fácil. He comenzado conversaciones con los equipos, los organizadores y, por supuesto, los ciclistas. Vamos a tratar de encontrar la mejor solución sin extender la temporada más allá de lo razonable, sino dando una fecha para su finalización", señaló eld dirigente.



El presidente de la UCI habló de proteger "lo que hace la riqueza de nuestro deporte en ciclismo de ruta, las grandes Vueltas y los monumentos, sea tanto para hombres como para mujeres".



No obstante, Lappartient señaló que la prioridad sigue siendo "la protección de la población, el respeto de las normas, para evitar que la crisis se extienda aún más".



