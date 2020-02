Análisis: Egan, vuelve el jefe Froome, ¿quién será líder en el Tour?

Si bien este domingo arranca el UAE Tour con una jornada entre The Pointe y Dubai Silicon Oasis, de 148 kilómetros, los ojos del mundo estarán puestos en la figura del británico Chris Froome (Ineos), quien vuelve a las competencias luego del fuerte accidente del pasado 12 de junio, cuando hacía el reconocimiento de la contrarreloj del Critérium Dauphiné.

Froome iba a 60 kilómetros por hora y fue a parar contra un muro, choque que le generó lesiones como fractura de fémur, cadera, el codo, el esternón y algunas costillas, que lo hicieron pasar por el quirófano y en algún momento atentaron contra la continuidad en el ciclismo del cuatro veces campeón del Tour de Francia.



Hoy, 256 días después de su última etapa, Froome regresa a la competencia, y el morbo lleva al mundillo del ciclismo a pensar en si llegará a punto al Tour de Francia, si estará bien de salud y en excelente forma para ir por el quinto título o le trabajará a Egan Bernal, el actual campeón, o en su defecto a Geraint Thomas, las otras dos cartas del Ineos para el principal objetivo del 2020 de la escuadra británica.



EL TIEMPO consultó a tres destacados periodistas europeos, quienes hablaron del regreso de un Froome que nunca ha dejado de pensar en el ciclismo y ha llevado una larga y forzosa recuperación con la meta puesta en el Tour de Francia.



“Lo más preocupante es saber cómo está, no solo con miras al Tour, sino en el presente, en comparación con los demás ciclistas profesionales. En el equipo confían y están seguros de que podrá llegar a su nivel”, aseguró José Rodríguez, periodista de Radio Marca de España.

“El tema pasa porque a los 34 años no es tan fácil recuperar ese alto nivel, tras un accidente como ese. El rendimiento de Froome antes de ese Dauphiné da para pensar muchas cosas. Me surgen muchas dudas de si llegará bien al Tour, si tendrá el nivel exigido para ser el único líder, pero Ineos tiene a Egan Bernal y a Geraint Thomas para pelear el título”, afirmó Rodríguez.



Froome y Egan se encontraron a finales del año pasado en un critérium en China, y se le ha visto en los últimos meses entrenando bien, sin problemas, pero este UAE Tour tampoco servirá de mucho para saber su condición.



“Vuelve, pero hay que tener en cuenta los resultados del 2019. En el 2018 consigue ganar el Giro y quedar tercero en el Tour, y no supimos por el accidente qué haría en el 2019. Ya dejó dudas antes de la caída, en la Vuelta a Cataluña no estuvo con los mejores; en los Alpes, tampoco, así que eso deja muchas dudas”, agregó Rodríguez.



Una gran incógnita



Froome estará acompañado esta vez en el UAE Tour por Andrey Amador, Eddie Dunbar, Michal Golas, Christian Knees, Salvatore Puccio y Carlos Rodríguez.



“Es un camino difícil el que le espera. Tiene aún problemas. Todo el mundo lo espera, pero para ver cómo esta físicamente hay que esperar mucho tiempo. Hoy no tiene que exigirse, y seguro que no lo hará en el UAE”, señaló Enzo Vincennati, redactor de Bicisport, de Italia.

Chris Froome Foto: Twitter



“El Tour es la gran incógnita. Hablando con su gente, todo depende de Froome. Al Tour irán con el equipo más fuerte. Egan y Thomas son los líderes y no saben si Froome llegará bien. Creo que él deberá trabajarle a Egan o a Thomas, porque son los fuertes y no se sabe si él estará bien. Lo más probable es que lo lleven, pero seguro que no tendrá problemas para trabajarle a otro líder, si es que no llega bien”, agregó Vincennati.



Manuel Martínez es uno de los periodistas dedicados al ciclismo en el diario francés L’Équipe. Ha sido uno de los que le han seguido la carrera a Froome de muy cerca.



“Con los años que tiene y lo que le ha pasado, pues es una incógnita lo que puede hacer. La cosa es y se ve difícil. Hablé con Dave Brailsford (mánager del Ineos), y me contó que Froome estaba entrenando bien, que iba subiendo su nivel, pero que la recuperación será larga; y si eso lo dice él, tengo dudas de su regreso al ciento por ciento”, dijo Martínez.

Y agregó: “Tiene 34 años, y mientras él se recuperaba los demás entrenaban y competían. No es claro que vuelva a su mejor nivel. Los otros sí hacen su vida normal, y seguro que estará en la salida del Tour, pero ganarlo es casi que imposible”.



Es la primera vez que Froome comienza temporada en el UAE Tour, carrera que engalana con su presencia.



Martínez advirtió que Ineos no tendrá problemas para pelear por el título del Tour, pues contará con Bernal y Thomas, y que en ese orden de ideas el colombiano tendrá la prioridad, pues es joven, ha demostrado que puede con la responsabilidad y es el actual campeón.

Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas van por el Tour de Francia. Foto: Prensa Ineos



“Si Froome no llega bien, pues seguro que Bernal y Thomas serán los dos capitanes y entre ambos darán la lucha. No me queda duda de que Egan será el líder de la escuadra”, sentenció Martínez.



Froome será uno de los artistas de una competencia, el más seguido, en la que también figurarán Alejandro Valverde (Movistar), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Tadej Pogacar (UAE Emirates) y Wilco Kelderman (Sunweb).



