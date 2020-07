Primera baja colombiana del 'vuelo del deporte'

El UAE Team Colombia se convirtió en la primera baja del 'vuelo del deporte', programado para desplazarse a Europa el próximo 19 de julio, con salida en Bogotá y llegada a Madrid, España.

En principio la escuadra, dirigida por Gabriel Jaime Vélez debía desplazarse a territorio europeo para tomar parte en el Giro de Italia Sub-23 (29 de Agosto al 6 de septiembre), pero las condiciones, en estos momentos, no son las mejores.



"Recibimos la notificación. Nos dicen que no hay condiciones definidas para el viaje. hay varios inconvenientes como los permisos para entrar al país y las cuarentenas que exigen en los países", le dijo Vélez a EL TIEMPO.



De igual manera, los inversionistas tomaron la determinación al ver que la escuadra solo viajaba para competir en una sola carrera y no tenían otras alternativas.



Además, si bien hay opciones para ir en el vuelo de Bogotá a Europa, pues no se sabe en que momento se pueda regresar la delegación.



Este viernes, España comunicó que abrió sus fronteras para que los deportistas pudieran entrar sin ningún inconveniente al país, pero no se ha sabido ninguna noticias sobre si las demás naciones de la Unión Europea tomarán la misma determinación.





