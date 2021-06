Otro equipo de ciclismo que se acaba por el dopaje

El dopaje termina con otro de los equipos del ciclismo del país, tras el anuncio del UAE Team Colombia de no continuar más, tras el positivo de su corredor, Esteban Toro.

El pedalista fue controlado positivo con EPO en un examen fuera de competencia, lo que precipitó la decisión de la escuadra no no ir más en el calendario.



Le puede interesar: (Excelente contrarreloj de 'Supermán' López en el Dauphiné)



"El equipo UAE Team Colombia lamenta informar a la opinión pública y los medios de comunicación que tras recibir la notificación del resultado analitico adverso del corredor Esteban Toro, por parte de las autoridades nacionales e internacionales, ha tomado la decisión de suspender la vinculación laboral del deportista y poner punto final a toda la actividad deportiva del equipo en Colombia", dice el comunicado.



Y agrega: "El Equipo UAE Team Colombia se destacó desde su creación por su compromiso en la lucha contra el dopaje y respeto irrestricto por las normas de la Organización Mundial Antidopaje (WADA), la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Federación Colombiana de Ciclismo. Nuestra organización se creó a finales del 2019 con el objetivo de formar y promover los nuevos talentos del ciclismo colombiano lo que la obligaba a regirse bajo los más altos estándares antidopaje".



En el comunicado se adiverte que Toro fue controlado fuera de competencia y antes del arranque de la presente temporada, cuando todavía no "estaba bajo la tutela del equipo. Estos mismos hechos son aún materia de investigación y tanto el equipo como el corredor se encuentran a la espera de la contra muestra, los descargos a los que tiene derecho el deportista y las investigaciones internas para confirmar o descartar su control analitico adverso", se señaló.



Por lo anterior, "el equipo UAE Team Colombia ha decidido poner punto final a su actividad deportiva y administrativa en Colombia, en virtud a su filosofia de TOLERANCIA CERO al dopaje bajo los estándares de la Federación Colombiana de Ciclismo y el Ministerio del Deporte de la República de Colombia", concluyó.



UAE Team Colombia tuvo el mismo destino del Manzana Postobón, escuadra que se acabó, tras los positivos de Wílmar Parades y Juan José Amador, aunque este último fue absuelto.

🚴‍♂️🇨🇴🇦🇪 COMUNICADO OFICIAL a la Opinion Pública y Medios de Comunicación 🚴‍♂️🇦🇪🇨🇴 pic.twitter.com/kv1eWL2upP — UAE Team Colombia (@UAETeamColombia) June 2, 2021



Deportes