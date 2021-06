El dopaje ha acabado dos equipos colombianos en dos años

El ciclismo colombiano tuvo un duro golpe durante la semana pasada: la desaparición del equipo UAE Team Colombia, tras un caso de dopaje del corredor Esteban Toro.



Es el segundo caso que ocurre en el pedalismo del país en dos años, tras la desaparición del Manzana Postobón, en mayo del 2019, por dos casos positivos, el de Wílmar Paredes y Juan José Amador, este último resuelto a su favor.



“Tras recibir la notificación del resultado analítico adverso del corredor Esteban Toro, por parte de las autoridades nacionales e internacionales, ha tomado la decisión de suspender la vinculación laboral del deportista y poner punto final a toda la actividad deportiva del equipo en Colombia”, decía el comunicado.



En la actualidad, la escuadra estaba integrada por nueve ciclistas, bajo la dirección del técnico Gabriel Jaime Vélez, con una experiencia de más de 40 años buscando nuevos prospectos. “Pedí una investigación. Nos están dañando la imagen de muchos años. Hemos trabajado con la base, pero por otros nuestra labor se ve de esta manera. La parte técnica y médica del UAE estamos listos para ir a los juzgados para que le apliquen la ley sobre los vendedores de esas drogas”, le dijo a EL TIEMPO Vélez.



Y agregó: “Para el ciclismo es duro, pero lo más triste es que son cosas que pasan. Se acaba un proyecto y los ciclistas que estaban quedan a la deriva. Eso me da tristeza, se quedaron en la calle, no tienen trabajo, ojalá esa ley que fue sancionada y en la que llevan a la cárcel a esa gente que expende esas medicina la apliquen a estas personas”.



Toro fue controlado positivo y en su examen se le detectó EPO, pero los hechos aún son materia de investigación, pues el caso no ha terminado, pues aún faltan los trámites de apertura de contramuestra y los descargos a los que tiene derecho el ciclista.



“El equipo UAE Team Colombia ha decidido poner punto final a su actividad deportiva y administrativa en Colombia, en virtud a su filosofía de Tolerancia Cero al dopaje bajo los estándares de la Federación Colombiana de Ciclismo y el Ministerio del Deporte de la República de Colombia”, expresó la escuadra.



La Federación Colombiana de Ciclismo, en cabeza de su presidente, Mauricio Vargas, lamentó el hecho.

“Es un tema difícil para el ciclismo. Son dos equipos que han tomado esa determinación y eso no es bueno. Lamentable que por algunos expendedores de estas medicinas prohibidas se queden sin trabajo muchos ciclistas”, indicó Vargas.



La lucha contra el dopaje en el país se ha intensificado. Ya está sancionada la ley que castiga a quien formule, suministre, aplique o administre a un deportista profesional o aficionado alguna sustancia o método calificado como prohibido por esa autoridad, o lo induzca al consumo, o posea con el ánimo de comercializar.



Las personas que violen la ley serán castigados con una pena de prisión de 24 a 72 meses y tendrán que pagar una multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



“El positivo fue fuera de competencia, pero eso no deja de ser triste. Ya son dos equipos con el mismo tema y solo hay que esperar a que sobre ellos caiga el peso de la ley. Seguiremos adelante con el programa de prevención”, puntualizó el dirigente.



