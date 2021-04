¡Así le fue a Nairo en la dura etapa de montaña del Tour de los Alpes!

Nairo Quintana fue protagonista de la segunda etapa del Tour de los Alpes, disputada este martes entre Innsbruck y Feichtenim Kavenertal, de 121 km, ganada por Simon Yates, nuevo líder.

La etapa era montañosa, tenía dos pasos importantes, uno de segunda y otro de primera categoría, con un final en alto, no puntuable, pero difícil, con rampas hasta del 12 por ciento.



Hubo escapados, lote integrado por Thompson, Bais, Engelhardt, Vacek, Hulgaard, quienes llegaron a tener dos minutos sobre el pelotón de Gianni Moscon, que partió como líder.



Sin embargo, cuando la carretera se empinó, vinieron los movimientos de los favoritos. Martínez fue uno de los que primero atacó, pero se le pegaron a la rueda Nairo, Simon Yates, Pavel Sivakov y Hugh Carthy.



Yates fue el que más atacó, lo intentó varias veces, pero Sivakov fue el único que le pudo seguir la rueda, los demás fracasaron en su intento, pues el paso del británico fue impresionante.



A 22 km de la meta, la situación de carrera era clara. Yates estaba al frente, Sivakov, Nairo y Carthy venían a 30 segundos, y Alexandr Vlasov venía a un minuto.



Yates, en el trayecto hacia la llegada, sinuoso, por cierto, aumentó la diferencia sobre el trío de punta: les llevaba 40 segundos, pero Nairo, Sivakov y Carhty aguantaban y buscaban el descuento.



El británico llegó en solitario, ajustó su primera victoria en este 2021 y se alista para el Giro de Italia.



Alejandro Osorio, Iván Sosa y Daniel Martínez se movieron atrás en busca de llegar a los puestos de adelante. A 10 km de la meta Yates era el puntero, Sivakov se desprendió de Nairo y de Carthy, que flotaban atrás.



Nairo y Carhty llegaron a la rueda de Sivakov, que en los últimos 4 km atacó al lado de Jefferson Cepeda.



Vlasov y Dan Martin venían persiguiendo, con Jai Hindley. Nairo venía más atrás. Sivakov le descontaba a Yates, que iba por el triunfo.



Este miércoles, tercera etapa, Imst y Naturns, de 162 km, con dos pasos montañosos, uno de segunda y otro de primera categoría.



Clasificaciones



Etapa

1. Simon Yates 3 h 17 in 42 s

2. Pavel Sivakov a 41 s

3. Dan Martin a 58 s

4. Aleksandr Vlasov m. t.

5. Jefferson Cepeda m. t.

6. Jai Hindley a 1 min 17 s

7. Hugh Carthy m. t.

8. Nick Schultz a 1 min 42 s

9. Romain bardet m. t.

10. Ruben Guerreiro m. t.

11. Pello Bilbao m. t.

12. Iván Sosa m. t.

13. Nairo Quintana m. t.

15. Daniel Martinez m. t.



General

1. Simon Yates 6 h 46 min 56 s

2. Pavel Sivakov a 45 s

3. Dan Martin a 1 min 04 s

4. Aleksandr Vlasov a 1 min 08 s

5. Jefferson cepeda m. t.

6. Jai Hindley a 1 in 27 s

7. Hugh Carthy m. t.

8. Nick Schultz a 1 min 52 s

9. Ruben Guerreiro m. t.

10. Pello Bilbao m. t.

11. Nairo Quintana m. t.

12. Romain Bardet m. t.

13. Iván Sosa m. t.



