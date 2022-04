El alemán Lennard Kamna (Bora Hansgrohe) fue el más fuerte de la escapada del día y se impuso en solitario en la tercera etapa del Tour de los Alpes, disputada entre Lana y Villabassa con un recorrido de 154,6 kms, en la que mantuvo el liderato el español Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Kamma, el ganador de la tercera etapa

Kamna (Wedel, 25 años), ganador de etapa en el Tour de Francia, Dauphiné y Volta a Catalunya, logró su quinta victoria como profesional con un ataque dentro del grupo sleccionado a 3 km de meta que le permitió alzar los brazos con tranquilidad.



El germano terminó la etapa con un tiempo de 4h.02,56, a una media de 38,4 km/hora, en una jornada exigente que se caracterizó por el éxito de los corredores que formaron la fuga inicial.



Kamna aventajó en meta en 3 segundos al costarricense del Ineos Andrey Amador y en 4 a un grupo encabezado por el español Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), quien tuvo una destacada actuación.



(Además: Luis Díaz y los grandes partidos que vienen con Liverpool: día, hora y TV).



Los hombres de la general, con Pello Bilbao asegurando el 'maillot' verde de líder, se presentaron en meta a 57 segundos de Kamna. El gernikarra, de 32 años, defenderá el 'maillot' verde en la cuarta etapa con 6 segundos sobre el francés Romain Bardet (DS) y 12 respecto al húngaro Attila Valter (Groupama).



La fuga se compuso con 7 hombres cerca del primer ascenso no puntuable de Velturno, con Rojas, Jonathan Lastra y Unai Iríbar entre ellos. El grupo superó unido la primera dificultad puntuable, el Terento (2a,6 kms al 7,9 por ciento), con el pelotón sin reaccionar. El Bahrain de Pello Bilbao tranquilo, ya que el más peligroso de la fuga era el australiano Hamilton (DSM) a 4.23 minutos. Precisamente, Hamilton atacó subiendo el Fulkerpass/Passo Furcia (1a, 12,3 kms al 6,1 de porcentaje medio), con la cima a 24 de meta, pero sus compañeros de fuga no dieron el visto bueno a la idea.



Por detrás, en el grupo de favoritos, tensó Sivakov, neutralizado de inmediato por

los hombres del líder. La escapada con Kamna, Amador, Lastra, Pronskyi, Barta y Piccoli se recompuso a 10 de meta con un minuto de ventaja. Sin problema para Bilbao, quien viajaba tranquilo junto a Bardet, Landa, Porte y Sivakov. La victoria estaba delante y el maillot verde en las espaldas del vizcaíno. A 3 km de meta atacó Lennard Kamna, cuya rueda intentan seguir Amador y Lastra, pero sucesivos cambios de ritmo del germano le permitieron abrir unos metros de ventaja. Suficientes para aplicar la ley del más fuerte al final. Se llevó la segunda victoria de la temporada, después de la etapa que logró en la Vuelta a Andalucía.



(Puede leer: Freddy Rincón: la llamativa razón por la que estaba en casa de Harold Saa).

Así les fue a los colombianos

Facebook Twitter Linkedin

Éiner Rubio, ciclista colombiano. Foto: Prensa Movistar Team/ bettiniphoto

En la etapa tres, los colombianos Éiner Rubio (Movistar) Esteban Chaves (EF), Santiago Buitrago (Bahréin) y Yesid Pira (Caja Rural) entraron en el segundo lote y llegaron a 57 segundos del ganador de la etapa.



En la clasificación general, Éiner Rubio es el mejor colombiano, ubicado en la sexta posición, a 16 segundos de Pello Bilbao, el líder. Esteban Chaves es noveno, con el mismo tiempo. Buitrago está en el puesto 12, también a 16s. Miguel Ángel López, rezagado, está en la casilla 38, a 14 minutos y 8 segundos.



Este jueves, cita importante con la montaña en la cuarta etapa entre Villabassa y Kals am Grossglockner, de 142.4 kms. Seis subidas en el trayecto, aunque solo dos serán puntuables. La primera de ellas el Kartitscher Sattel, en suelo austríaco (2a, 8,2 km al 5,7 por ciento). Tras un prolongado descenso no exento de repechos, llegará la cota de Gailberg Sattel (3a, 6,4 km al 4,3), para terminar en el ascenso no puntuable a Grossglockner, localidad en el estado de Tirol, en Austria.

DEPORTES

*Con AFP