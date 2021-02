Tour de la Provence 2021: figuras, fechas, etapas y dónde verlo en TV

Este jueves 11 de febrero comienza el Tour de la Provence 2021, la famosa carrera de ciclismo en ruta por etapas que se llevará a cabo en Francia hasta el 14 de este mes.



En esta edición no participará Nairo Quintana, quien en 2020 ganó la cuarta edición de este campeonato con el equipo Arkéa Samsic. Sin embargo, los colombianos estarán representados por Egan Bernal, ganador del Tour 2019.



Tras participar en la carrera Estrella de Bessèges, el cundinamarqués se tendrá que enfrentar ahora con el francés campeón del Mundo, Julian Alaphilippe y el español Enric Mas.



En el Tour de la Provence, el ciclista del equipo Ineos seguirá acumulando kilómetros para afrontar su primer objetivo del año: el Giro de Italia.

Recorrido

La mayoría de etapas de esta competencia francesa tienen terreno con varios repechos de media montaña.



Etapa 1



La primera etapa se corre este jueves 11 de febrero en el recorrido ‘Aubagne- Six-Fours-les-Plages’. En total son 179.3 kilómetros con cuatro puertos de montaña y una llegada en descenso.

Etapa 1 del Tour de la Provence 2021. Foto: Tour de la Provence 2021.

Etapa 2



La segunda etapa se corre el viernes 12 de febrero en el recorrido ‘Cassis - Manosque’. En total son 170.6 kilómetros con tres puertos y una llegada con un pequeño repecho.

Etapa 2 del Tour de la Provence 2021. Foto: Tour de la Provence 2021.

Etapa 3



El sábado 13 de febrero se lleva a cabo la penúltima etapa que es, a su vez, la más dura de la competencia. El recorrido comienza en Istres y finaliza con la subida al Chalet Reynard, ubicada cerca de la mítica cumbre del Mont Ventoux que suele estar presente en el Tour de Francia.Los 153.9 kilómetros de esta etapa serán decisivos para la general, con un total de 14,6 kilómetros de ascensión a 7,6 % de desnivel.

Etapa 3 del Tour de la Provence 2021. Foto: Tour de la Provence 2021.

Etapa 4



La última etapa, que se corre el domingo 14 de febrero, es ideal para los velocistas.



Tiene un recorrido de 163.2 kilómetros que comienzan en la ciudad de Avignon, ubicada en el en el sureste de Francia. Solo tiene mil metros de desnivel, con una llegada suave en la comuna francesa Salon-de-Provence.

Etapa 4 del Tour de la Provence 2021. Foto: Tour de la Provence 2021.

¿Dónde ver la carrera?

En Colombia la carrera será transmitida por Señal Colombia. La primera etapa se transmitirá en vivo desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 a.m., la segunda desde las 6:00 a.m. hasta las 10:15 a.m., la tercera desde las 6:30 a.m. hasta las 10:50 a.m. y la última desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.



También se podrá ver ‘online de manera gratuita desde la pagina CiclismoenVIVO, donde comparten la señal en vivo del Tour de La Provence 2021.



