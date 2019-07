Emotivas reacciones de famosos por el exito de Egan Bernal en el Tour

Twitter

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, reaccionó con un trino donde dice sentir "orgullo Colombiano".



“Si soy sincero, no sabía lo que estaba pasando. Me dijeron por la radio que habían parado la carrera y yo pensé 'No, quiero seguir'. Me estaban hablando en inglés y no estaba seguro de lo que me estaban diciendo. Sólo me sentí aliviado cuando paré y mi director me dijo que tenía el amarillo", aseguró Bernal luego de la etapa 19 del tour donde se posicionó como ganador de la etapa.