¡Nairo, séptimo en la etapa del Tour!

Dylan Teuns se impuso en la sexta etapa del Tour de Francia, disputada este jueves entre Mulhouse y La Planche des Belles Filles, de 160 km, en la que los colombianos tuvieron una buena actuación, cedieron muy pocos segundos y Giulio Ciccone es el nuevo líder.

Nairo fue séptimo en la etapa, se mostró y la idea de no perder más tiempo fue lo que pasó.



Se sabía que era bien complicado sacar grandes diferencias, pero la montaña dio un parte del estado de forma de los favoritos. Romain Bardet cedió en la fracción 2 minutos 53 con el ganador y menos con los favoritos, pero se ve que no está.



Geraint Thomas intentó ir en la parte final y alcanzó a recuperar tiempo. Le ganó a Pinot por 2 segundos, siete le sacó a Nairo, 9 a Jakob Fuglsang y a Mikel Landa y a Richie Porte y a su compañero Egan Bernal.



Urán no estuvo fino, pero 18 s segundo en la meta con Thomas. La general, está encabezada por Ciccione, pero ya Thomas se ubicó en la quinta casilla y el actual campeón del Tour pisó fuerte.



La jornada se caracterizó por contar, como siempre, con una fuga en la que involucraron ciclistas de varios equipos y que llegaron a tener más de ocho minutos.



Entre los escapados estaban Benoît Consefroy (Ag2r La Mondiale), Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Serge Pauwels (CCC Team), Julien Bernard, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Nikias Arndt (Team Sunweb), Natnael Berhane (Cofidis), Thomas de Gendt, Tim Wellens (Lotto-Soudal), Fabian Grellier (Total Direct Energie), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Xandro Meurisse, Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) y André Greipel (Arkéa-Samsic), pero la montaña puso a cada uno en su sitio.



El último premio de montaña comenzó a subirse y en la punta estaban Ciccone, Wellens, Teuns y Meurisse, tenían una ventaja de 4 min 08 s.



Movistar tuvo el control el grupo. Alejandro Valverde puso paso, pero en las primeras rampas del último ascenso se quitó y pasó el equipo Ineos a manejar el lote principal.



Mikel Landa fue el primero que se lanzó. A 3 km de la meta fue el primero de los grandes que se movió. Ineos puso paso atrás.



Ciccione y Tenus batallaron en el final y atrás se movieron algunos, pero las diferencias no fueron tan grandes, como se esperaba.



Este viernes e, Tour de Francia afrontará una fracción llana, entre Belfort y Chalon-sur-Saône, de 230 kilómetros.





Avance...