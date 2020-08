Análisis: las tareas de los 10 colombianos en el Tour de Francia

Egan Bernal, actual campeón; Nairo Quintana, tres veces podio, y Rigoberto Urán, por la experiencia, lideran el lote colombiano en el Tour de Francia 2020.

.Miguel López, Daniel Martínez y Sergio Higuita, con opciones de figurar. Estas son las tareas y responsabilidades de cada uno desde el sábado.Acá, las tareas de cada uno.



Egan Bernal

Fecha de nacimiento: 13 de enero de 1997

Edad: 23 años

Estatura: 1,75 m

Peso 60 kg.

Equipo: Ineos



Es el actual campeón y el principal rival por vencer. Viene de ganar la Ruta de Occitania, con una etapa, fue segundo en el Tour de L’Ain y se retiró del Critérium Dauphiné.



Bernal se ha rodeado de lo mejor que tiene el Ineos para la competencia, algo que le servirá para las jornadas claves como las de llegadas en alto y las que presenten vientos.



A favor tiene las llegadas en alto y que se defiende al reloj. En contra, como responda su cuerpo, tras los dolores de espalda que sufrió hace poco.



Nairo Quintana

Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1990

Edad: 30 años

Estatura: 1,67 m

Peso: 59 kg

Equipo: Arkea-Samsic



Llega al Tour con las ganas de ganarlo. Este año tiene dos títulos: Tour de la Provence y Tour de VAR, más tres etapas y eso le da confianza. Ha sido segundo del Tour 2013 y 2015 y tercero en el 2016.



Si bien no tiene un buen equipo, sabe que le toca defenderse solo y lo sabe hacer. Debe llegar a la contrarreloj con dos minutos por encima de los especialistas. Todo lo bueno que haga en el Tour es ganancia para él y su equipo; ganar una etapa y meterse dentro de los cinco, su tarea.



Nairo Quintana ya lleva dos títulos y tres etapas ganadas en este 2020. Foto: Prensa Arkea-Samsic

Rigoberto Urán

Fecha de nacimiento: 26 de enero de 1987

Edad: 33 años

Estatura: 1,73 kg

Peso: 63 kg

Equipo: Education First



Su experiencia vale. Este año, tras su fuerte caída en la Vuelta a España del 2019, ha sido 58 en el Tour Colombia y 22 en el Critérium Dauphiné. Si no se siente bien no tiene problemas para ayudarles a Daniel Martínez y a Sergio Higuita.



Urán es un ‘viejo zorro’, conoce bien el Tour, hace su séptima aparición. La figuración del equipo en la prueba es el principal objetivo y su veteranía es clave para conseguir esos objetivos.

Daniel Martínez

Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1996

Edad: 24 años

Estatura: 1,72 m

Peso: 63 kg

Equipo: Education First



Viene de ganar el Critérium Dauphiné, por eso figura en la lista de posibles ganadores del Tour. Este año, además, ganó la crono de los nacionales de ciclismo, bronce en la ruta, segundo en el Tour Colombia, su temporada ha sido muy buena y lo debe corroborar en Francia.



Va bien al reloj y en la media montaña. En las subidas altas le cuesta, pero viene trabajando para mejorar, las llegadas en alto de la carrera serán la prueba para saber qué tiene. Es un corredor regular, inteligente, que sabe leer las etapas.

Daniel Martínez y el título del Criterium Dauphiné. Foto: EFE

Miguel Ángel López

Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1994

Edad: 26 años

Estatura: 1,64 m

Peso: 59 kg

Equipo: Astana



Debuta en el Tour y su equipo le ha dado todo para que busque el título o el podio. Fue 26 en la Ruta de Occitania, 12 en el Mont Ventoux y quinto en el Critérium Dauphiné.



Es un corredor de etapas formidables, pero también de jornadas malas, en las que no encuentra el pedalazo ideal. ‘Supermán’ López está en una etapa de madurez y pasa trabajos porque corre con la cabeza caliente.



La montaña es su aliada y la contrarreloj, su kriptonita. Si es inteligente y tiene piernas, peleará un puesto dentro de los cinco mejores.



El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López finaliza este temporada su contrato con Astana. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Sergio Higuita

Fecha de nacimiento: primero de agosto de 1997

Edad: 23 años

Estatura: 1,66 m

Peso: 57 kg.

Equipo: Education First



Se estrena en el Tour y ha hecho una buena temporada. Es el campeón nacional de ruta, ganó el Tour Colombia y fue 64 Criterium Dauphiné. Puede pelear el título de mejor joven.

Sergio Higuita, otra carta del Education First. Foto: EFE

Wínner Anacona

Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1988

Edad: 32 años

Estatura: 1,79 m

Peso: 65 kg.

Equipo: Arkea-Samsic



Será una de las pocas ayudas que tendrá Nairo, su líder, en la montaña del Tour.

Wínner Anacona. Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1988. Edad: 32 años. Estatura: 1,79 m. Peso: 65 kg. Equipo: Arkea-Samsic Foto: Archivo / EL TIEMPO

Dáyer Quintana

Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1992

Edad: 28 años

Estatura: 1,67 m

Peso: 58 kg

Equipo: Arkea-Samsic



Por primera vez corre el Tour al lado de su hermano Nairo y su trabajo deberá ser vital para lograr la meta de ganar el Tour.

Dáyer (izq.) y su hermano Nairo Quintana. Foto: @ Elen Rius

Hárold Tejada

Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1997

Edad: 23 años

Estatura: 1,80 m

Peso: 63 kg.

Equipo: Astana



Se ganó el puesto en el ocho de la escuadra a última hora. Será gran apoyo en la montaña para su líder, Miguel Ángel López. Debuta en el Tour.



Hárold Tejada correrá su primer Tour de Francia. Foto: Prensa Astana Pro Team

Esteban Chaves

Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1990

Edad: 30 años

Estatura: 1,64 m

Peso: 55 kg.

Equipo: Mitchelton Scott



Hará su segundo Tour y en primera instancia será la mano derecha de Adam Yates. Si el británico no está, puede asumir el rol de líder.

Esteban Chaves disputará su segundo Tour de Francia. Foto: ELTIEMPO

Lisandro Rengifo

