Las 5 conclusiones de la primera semana del Tour

El Tour de Francia terminó este lunes la primera semana de carrera, la primera parte, y estas son las conclusiones más importantes de la carrera.

1. Líderes quietos. El Tour arrancó con un número importante de favoritos al título, tras la ausencia de Chris Froome y Tom Dumoulin, pero no se han mostrado. Las diferencias entre Geraint Thomas, Egan Bernal, Steven Kruijswijk, Adam Yates y Nairo Quintana son cortas y restan etapas de alta montaña y la contrarreloj individual.



2. Los damnificados. Dentro de ese gran número de favoritos, el francés Romain Bardet y el italiano Vincenzo Nibali han perdido gran parte de la opción de pelear por el trono. Bardet ya cede en la general 3 minutos 20 segundos con Julian Alaphilippe y Nibali peride 6 min 08 segundos. Sin duda, es un peso que se han quitado sus rivales. No se han visto fuertes. El italiano viene del Giro, pero el francés le apostó a este Tour y por lo que se ha visto no tiene las fuerzas para ir al frente. Este martes los que perdieron tiempo por acción del viento y los abanicos Rigoberto Urán, Thibaut Pinot y Jakob Fuglsang, en una jornada en la que no se esperaban cambios.



3. Ineos no domina. Como en las ediciones anteriores del Tour de Francia en la que un equipo era el dominador, esta vez no lo ha sido tanto. Ha brillado por su ausencia el ‘molinillo’ del Ineos, antes Sky. No se ha visto al frente del grupo, sus corredores no han puesto la cara, y no tienen por qué, pues no han tenido el liderato y lo mejor es guardar las energías para futuras jornadas. Seguro que las necesitarán.

4. ¿Y los colombianos? Egan y Nairo son protagonistas. Ninguno ha perdido la opción de pelear por la general. Bernal ha estado pendiente de su líder, Thomas y ya es tercero en la general. Nairo no tuvo una buena crono y por eso está atrás, pero todavía con una diferencia manejable. Es octavo a 2 min 04 s con Alaphilippe, pero a 52 s de Thomas.



5. Julian Alaphilippe es el líder, por eso es uno de los destacados. El Jumbo Visma lleva el peso, es el mejor equipo, pues ha ganado cuatro etapas (primera, la crono por equipos, la séptima y la décima). Ineos, como era de esperarse, fue el mejor equipo en la contrarreloj, hablando de los favoritos, salió segundo y metió tiempo a sus rivales. Ese día, Movistar fue el perdedor, al igual que el Ag2r de Bardet.

