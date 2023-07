Un lugar de leyenda para un duelo épico: Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, dos nombres inseparables en el Tour de Francia 2023, vivirán este martes un duelo a distancia en la contrarreloj alpina, con la subida a Domancy, que podría tener su peso en la general.

Honor reservado al maillot amarillo danés, Vingegaard será el último corredor en tomar la salida, a las 10 de la mañana (TV de ESPN y Caracol), justo después de su rival esloveno, que saldrá 120 segundos antes para afrontar cerca de 36 minutos de esfuerzo sobre un recorrido tan corto (22,4 kilómetros) como exigente entre Passy y Combloux.

El perfil de esta etapa 16, con la terrible subida de Domancy (2,5 km al 9,4 por ciento) en el menú, se adapta bien a ambos campeones, separados por apenas 10 segundos en la clasificación general.

“Los cambios de ritmo me van a la perfección”, apunta Vingegaard en la antesala. “Es el tipo de crono que adoro”, le responde Pogacar. “Es una crono para montañeros”, afirma a la agencia francesa AFP el arquitecto del trazado, Thierry Gouvenou.



“Está Domancy, pero también la subida a la Cascade du Coeur a poco de la salida. Y después de Domancy aún quedan tres o cuatro kilómetros en subida hasta la meta. Y además es el día después de la jornada de descanso”, añade Gouvenou.



Vingegaard mira la contrarreloj: “Antes del Tour de Francia, pensé que una contrarreloj más tarde en el Tour sería mejor para mí, mientras que si fuera antes beneficiaría a Pogacar. Pero dados los últimos tramos, estamos tan cerca que ya no estoy seguro. No me extrañaría que estemos muy cerca”.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, en pleno duelo. Foto: EFE

Pogacar lo hace hacia el futuro: “Después de la contrarreloj haremos balance de la situación. De todos modos, las dos etapas de montaña restantes serán duras, todas decisivas para el cómputo final”.



Sin opciones, los colombiano Rigoberto Urán, Egan Bernal y Harold Tejada saldrán en la crono a las 7:57, 9:06 y 9:12 a. m., respectivamente.



