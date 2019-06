Tour, Giro y Vuelta del 2020 tendrán cambios

Los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán del 24 de julio al 9 de agosto el 2020, han obligado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) a mover el calendario de la temporada, por lo que el Giro, Tour y Vuelta a España tendrán cambios.

Tras las reuniones del Consejo de Ciclismo Profesional (CCP) y el Comité Directivo de la UCI celebrada la semana pasada en Lavey-les-Bains, Suiza, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha dado a conocer las pruebas y fechas de las 37 pruebas del World Tour masculino y las 22 del femenino.



Con los cambios establecidos, el Giro será del 9 al 31 de mayo y el mismo día en el que termina arrancará el Criterium Dauphiné.



El Tour de Francia comenzará una semana antes de su fecha tradicional y se disputará del 27 de junio al 19 de julio y la Vuelta a Polonia tendrá lugar entre el 5 y 11 de julio coincidiendo con la "grande boucle".



El tema del Giro y Tour hay que analizarlo, pues hay 27 días entre las dos carreras, por lo que sería "un suicidio" correr las dos.

La Vuelta a España empezará el viernes 14 de agosto y no lo hará el sábado como es habitual debido a la salida en Utrecht (Holanda). Finalizará en Madrid el 6 de septiembre.



El circuito masculino se abrirá del 21 al 26 de enero con el Tour Down Under de Australia y se cerrará con el Tour de Guangxi (China) entre el 15 y 20 de octubre.



Calendario UCI World Tour

21 - 26 enero : Santos Tour Down Under (AUS)

2 febrero : Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS)

23 - 29 febrero : UAE Tour (EAU)

29 febrero : Omloop Het Nieuwsblad Elite (BEL)

7 marzo : Strade Bianche (ITA)

8 - 15 marzo : Paris-Niza (FRA)

11 - 17 marzo : Tirreno-Adriático (ITA)

21 marzo : Milán-San Remo (ITA)

23 - 29 marzo : Volta Ciclista a Catalunya (ESP)

25 marzo : Brujas-De Panne (BEL)

27 marzo : E3 BinckBank Classic (BEL)

29 marzo : Gante-Wevelgem (BEL)

Primero de abril : A Través de Flandes (BEL)

5 abril : Tour de Flandes (BEL)

6 - 11 abril : Vuelta al País Vasco- Itzulia (ESP)

12 abril : Paris-Roubaix (FRA)

19 abril : Amstel Gold Race (HOL)

22 abril : Flecha Valona (BEL)

26 abril : Lieja-Bastoña-Lieja (BEL)

28 abril-3 mayo : Tour de Romandia (SUI)

Primero de mayo : Eschborn-Frankfurt (ALE)

9 - 31 mayo : Giro de Italia (ITA)

10 - 16 mayo : Tour de California (USA)

31 mayo-7 junio : Critérium du Dauphiné (FRA)

6 - 14 junio : Tour de Suiza (SUI)

27 junio-19 julio : Tour de Francia (FRA)

5 - 11 julio : Tour de Polonia (POL)

25 julio : Clásica de San Sebastián (ESP)

14 agosto- 6 septiembre : Vuelta Ciclista a España (ESP)

16 agosto : Clásica de Hamburgo (ALE)

16 agosto : Ride London-Surrey Classic (GBR)

23 agosto : Bretagne - Ouest-France (FRA)

31 agosto - 6 septiembre : BinckBank Tour

11 septiembre : Grand Prix Québec (CAN)

13 septiembre : Grand Prix Montréal (CAN)

10 octubre : Il Lombardia (ITA)

15 - 20 octubre :Tour de Guangxi (CHI).



