Tour de Francia Femenino:  la polémica por la desigualdad en los premios

La primera edición del Tour de Francia femenino, cuyo recorrido fue presentado este jueves, echará a andar el día de la llegada a París del masculino y ha sido diseñado por los organizadores con la intención de perdurar en el tiempo.



Las corredoras completarán en ocho etapas algo más de 1.000 kilómetros entre la Torre Eiffel, que marcará la salida de la edición, y La Planche des Belles Filles, la ya mítica cima de los Vosgos que marcará la ganadora final.



Aunque hay gran expectativa por el evento deportivo, entre otras cosas, por el éxito y la gran acogida que tuvo la carrera París-Roubaix femenina, también hay controversia por la diferencia en los premios. Una discusión que también puso sobre la mesa la competencia ya mencionada.

El pasado 2 de octubre se llevó a cabo la primera carrera femenina París-Roubaix, también conocida como 'La clásica de las clásicas' por su antigüedad e importancia para el ciclismo mundial. El evento lo ganó la británica Lizzie Deignan, quien recibió 1.535 euros.

Las carreras femeninas pierden dinero. Sin duda no será el caso, espero, del Tour de Francia femenino FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Egan Bernal denuncia que envenenaron a su perro).



Un valor que generó polémica alrededor del mundo, pues no se compara con los 30.000 euros que gana el primer puesto de la competencia masculina. De hecho, el total de premios entre una y otra no fue el mismo; 7.005 euros para las mujeres y 91.000 para los hombres.



Frente a la controversia por la diferencia, Christian Prudhomme, director de la París-Roubaix y del Tour de Francia, argumentó que los valores están alineados con las tablas de la Unión Ciclista Internacional y es la misma cantidad que reciben las ganadoras de otras competencias.



"La polémica no viene de las campeones, viene de gente un poco más alejada del mundo de deporte y de la realidad económica", explicó Prudhomme a la cadena de radio 'RMC'.



(De interés: A juicio va aficionada que provocó caída en el Tour de Francia).

El primer Tour de Francia femenino

Por otro lado, Prudhomme resaltó que pese a la polémica hay que impulsar el ecosistema deportivo femenino, por lo que espera que haya gran acogida en el Tour de Francia.



"Es muy claramente una inversión. Las carreras femeninas pierden dinero. Sin duda no será el caso, espero, del Tour de Francia femenino", aseguró.



(Además: Conmebol olvida a James Rodríguez en felicitación a Colombia).

La idea es aprovechar el tirón mediático del Tour masculino para atraer la atención mediática sobre el femenino FACEBOOK

TWITTER

Respecto a la competencia, se conoció que el trayecto contará con cuatro etapas llanas, incluido una original travesía por caminos sin asfaltar entre los viñedos de la Champaña, dos accidentadas y dos de montaña, con una llegada en alto.



En cinco de las ocho etapas el pelotón efectuará un circuito en el tramo final, para atraer más la atención del público.



La carrera comenzará poco antes de la llegada del Tour masculino a los Campos Elíseos y compartirá meta con ellos, aunque a una hora más temprana.



"La idea es aprovechar el tirón mediático del Tour masculino para atraer la atención mediática sobre el femenino", indicó Prudhomme.



(Siga leyendo: Colombia vs. Ecuador: ¿influye la hora cuando se juega en Barranquilla?).



Dirigida por la excampeona de Francia Marion Rousse, un rostro popular por haber sido comentarista del Tour masculino en la televisión francesa durante años, la carrera espera asentarse en el panorama mediático.



"La idea es encontrar el equilibrio económico para que, algún día, podamos celebrar el centenario de esta prueba", señala Prudhomme, satisfecho con el número de patrocinadores que ha atraído la primera edición y expectante sobre la atención mediática que atraerá la prueba.

Más noticias

Pavé, vientos, montaña y crono, así será el difícil Tour de Francia 2022



¿Qué pierde Egan con la salida de Sosa y Henao del Ineos?



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE