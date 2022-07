ESPN2

5 A.M. Wimbledon, segunda y tercera ronda.

STAR+

7 A.M. Fórmula 1, GP de Gran Bretaña, práctica #1.

10 A.M. Fórmula 1, GP Gran Bretaña, práctica #2

5:30 P.M. Volleyball Nations League Femenino – China vs. República Dominicana

7:30 P.M. Brasileirao, Serie B, Cruzeiro vs. Vila Nova.



ESPN

9 A.M. Tour de Francia, etapa 1.

7:30 P.M. Fútbol argentino, Boca Juniors vs. Banfield.



ESPN3

6 P.M. MLB, Cleveland Guardians vs. NY Yankees.

