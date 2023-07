🔥We have our first attacks!



🔥On a déjà les premières attaques ! 🇩🇰 @Mads__Pedersen 🇮🇹 @AlbertoBettiol 🇬🇧 @fred_wright0 🇳🇱 @mathieuvdpoel #TDF2023 pic.twitter.com/gGvsoK9FDC