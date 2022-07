Difícil pensar que en Mende, una ciudad del macizo central, el Tour de Francia no huela a pólvora, porque el trazado de la etapa que acaba en su aeródromo es sinónimo de pelea. Allí se han vivido finales épicos, como la victoria de Laurent Jalabert en 1995, que da nombre a la subida, pero también la de Omar Fraile en 2018, la última de un español en el Tour de Francia, hace de aquello ya 83 jornadas.



En esta ocasión, la carretera partirá de Saint-Étienne y recorrerá 192,5 kilómetros llenos de trampolines para lanzar ataques, de momentos picantes a lo largo de la carrera.

Cuatro puertos de tercera y, sobre todo, uno de segunda, la subida a la Croix Neuve, 3 kilómetros al 10,2 % que llevan hasta el aeródromo que servirá de meta, situada solo kilómetro y medio más tarde de la cumbre.



El espectáculo está asegurado en ese final, tanto desde el punto de vista de la competición, con esa cota durísima, como en el limpio “sprint” final, totalmente despejado en una pista de aterrizaje que ofrece una pelea vistosa.



Será el tercer aeródromo que sirva de meta en esta edición, junto al de Megève en la décima etapa, que acabó con victoria del danés Magnus Cort Nielssen, y la 17, que terminará en el de Peyragudes.



El perfil es propicio a las escapadas, con 3.400 metros de desnivel positivo, la quinta más dura en ese sentido, numerosas cotas repartidas por todo el territorio y dos mesetas azotadas por el viento que pueden hacer estallar el pelotón en mil pedazos.

El terreno es también propicio a sorpresas entre los pretendientes a la general, que ya no tienen tantas oportunidades de jugar sus cartas y que pueden utilizar esta jornada para lanzar ataques y buscar un triunfo.



El colombiano Nairo Quintana es sexto en la clasificación general, a 3 min 58 s del líder Jonas Vingegaard.



Así está la clasificación tras la etapa de este viernes:

1. Jonas Vingegaard 50 h 47 min 34 s

2. Tadej Pogacar a 2 in 22 s

3. Geraint Thomas a 2 min 26 s

4. Romain Bardet a 2 min 35 s

5. Adam Yates a 3 min 44 s

6. Nairo Quintana a 3 min 58 s

7. David Gaudu a 4 min 07 s

8. Thomas Pidcock a 7 min 39 s

9. Enric Mas a 9 min 32 s

10. Aleksandr Vlasov a 10 min 6s

40. Rigoberto Urán a 1 h 10 min 26 s

53. Daniel Martínez a 1 h 24 min 22 s



Etapa 14: Saint-Étienne - Mende, 192,5 km.

Montaña

Cota de Saint-Just-Malmont (3ª): 7,7 km al 3,9 % a 178,3 de meta

Cota de Châtaignier (3a): 2,6 km al 7,3 % a 153,4 km

Cota de Grandrieu (3ª): 6,3 km al 4,1 % a 57,2 km

Cota de la Fage (3ª): 4,2 km al 6 % a 30,4 km

Cota de la Croix Neuve/Subida Jalabert (2ª): 3 km al 10,2 % a 1,5 km.



