En un Tour que va camino de jugarse en pocos segundos entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, un incidente minúsculo cobra una gran amplitud: A falta de pocos metros para coronar la Joux Plane, último puerto del día, una moto demasiado cercana evitó un ataque del esloveno.

El ciclista del UAE, más explosivo que su rival, pretendía cruzar en cabeza ese puerto y embolsarse los 8 segundos de bonificación que había en su cima, para ir limando los 9 que antes de la etapa tenía de renta el danés.

No fue un buen ataque



Pero su ataque final quedó frustrado por la moto de un fotógrafo que quedó atrapada en una maraña de aficionados que poblaban las cunetas de una estrecha carretera que conducía a la cima.



"Fue como lanzar un misil al agua", aseguró Pogacar, que indicó que había reunido todas sus fuerzas para lanzar un último zarpazo a su gran rival.



El incidente pasó factura al esloveno, que vio como Vingegaard, sin piedad, le superó en la cima del puerto y se apuntó la bonificación. "Es cierto que había mucha gente y que las motos estaban muy cerca de nosotros, pero nadie sabe qué habría pasado si no hubiera habido esas motos", señaló el danés.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, en pleno duelo. Foto: EFE



En la meta de Morzine, en el descenso del puerto, Pogacar fue segundo, por detrás del español Carlos Rodríguez, por lo que redujo un poco la diferencia de la bonificación con el danés, que pese a todo tiene un segundo más de renta que la víspera, 10.



Al final de la etapa, ambos equipos quisieron apuntarse a su lado la victoria moral en la jornada. Pogacar presumía de haber salido casi indemne de una etapa en la que el Jumbo de Vingegaard trabajó duro para preparar el terreno de su jefe de filas, pero que pudo incluso perder el amarillo de no haber sido por esa desgraciada moto.



"Creo que si hacemos balance ha sido un buen día, hemos atacado. Me habría gustado lograr esa bonificación y ganar la etapa, porque creo que este Tour va a ser muy ajustado", aseguraba Pogacar.

