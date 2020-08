¡Muy buena! Higuita, quinto en la segunda etapa del Tour

Julian Alaphilippe ganó la segunda etapa del Tour de Francia y es nuevo líder de la carrera, tras la jornada del domingo de 186 kilómetro, con salida y llegada en Niza, en la que apareció la montaña y los favoritos, entre ellos los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán libraron la fracción y Sergio Higuita fue quinto en la jornada

La etapa fue tranquila, a pesar de que en la ruta se cruzaron tres pasos montañosos, dos de primera y uno de segunda, pues los corredores llamados a pelear la general no apretaron el acelerador, no había ninguna necesidad.



Bernal, Nairo y Urán fueron ayudados por sus compañeros de equipo, quienes los libraron de cualquier accidente o incidente. Los descensos fueron muy peligrosos, pero el grupo tomó con mucha calma los momentos claves.



Y respecto a los escalados, el día tuvo siete casi desde el comienzo, lote que integraron Peter Sagan, Lukas Postlberger, Cosnefroy, Kasper Asgreen, Tom Skujins, Antony Pérez, Michael Gogl, quienes llegaron a tener más de 4 minutos sobre el lote del líder, Alexander Kristoff.



El portador de la camiseta amarilla pagó caro el trazado, pues una vez la carretera se empinó perdió la rueda y se quedó, por lo que al primer lugar de la general entró en la disputa.



Tadej Pogacar tuvo un percance en una de las bajas, pero sus compañeros le ayudaron y volvió al lote. A falta de 40 km para la llegada los escapados fueron cazados y comenzó otra etapa, en pleno comienzo de la subida de segunda categoría.



En la subida los corredores del Deceuninck pusieron el paso, Jumbo Visma e Ineos siguieron, pero una vez el paso de montaña estaba cerca los corredores de Roglic se puso al frente.



El ritmo hizo estragos, pocos corredores quedaron, los favoritos se defendieron, pero Bernal quedó con tres gregarios más, Nairo no tuvo personal que le colabore, en uno de los puntos clave que dejó la jornada.



El colombiano Daniel Martínez se cayó a 26 kilómetros de la meta, en la bajada, pero sin consecuencias graves. Kilómetros adelante conectó con el grupo principal.



Hubo un paso montañoso no puntuable, pero que tenía bonificación, estaba ubicado a 10 kilómetros de la llegada. El primero que se lanzó fue Julian Alaphilippe. Martínez no pudo más y el fuerte paso que se impuso en el pelotón lo perjudicó y se quedó.



Tom Dumoulin se cayó, a 12 km de la meta, luego de mirar para atrás. Jumbo no bajó el ritmo y atacó Adam Yates, quien pescó adelante a Alaphilippe y a Hirschi.



Yates ganó la bonificación y junto con los dos compañeros de fuga se meten en la bajada y la definición de la etapa.



La tercera jornada del Tour se llevará a cabo este lunes entre Niza y Sisteron, sobre 198 kilómetros, previo a la primera llegada en alto del martes.



