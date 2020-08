El Tour de Francia tendrá una nueva sede de partida para el 2021

El Tour de Francia de 2021 partirá de la localidad francesa de Brest, en el oeste del país, después de haber retrasado la salida desde Copenhague para 2022, anunciaron este lunes los organizadores.

La carrera saldrá de allí el 26 de junio y se quedará en la región de Bretaña las primeras cuatro etapas. "Bretaña no es un plan B, es un plan A anticipado", señaló la organización en rueda de prensa.



El director de esa vuelta, Christian Prudhomme, recalcó que había negociaciones avanzadas para que esa ciudad bretona diera el pistoletazo de salida en 2022.



El presidente de la región, Loïg Chesnais-Girard, precisó en Twitter que el Tour pasará por Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan e Ille et Vilaine:



"Será una bonita fiesta popular y un impulso para la economía", añadió. El retraso de la salida desde Copenhague fue anunciado el pasado 3 de agosto.



El motivo fue la decisión de adelantar una semana el inicio del Tour 2021 para no coincidir con la disputa de las pruebas ciclistas de los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que provocaba que la salida de la carrera se produjese justo cuando Copenhague es también una de las sedes de la Eurocopa de fútbol.



EFE