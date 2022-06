El Tour de Francia arrancará este viernes con una contrarreloj de 13 kilómetros en Copenhague, Dinamarca, y el ciclista colombiano Daniel Martínez hace parte del gran dilema que tiene el equipo Ineos para la carrera.

Tras el accidente de Egan Bernal en enero pasado, las cartas del elenco británico han pasado por varias manos y hoy no se sabe quién será el corredor que pondrá la cara a la disputa del título y a la supremacía del actual campeón, Tadej Pogacar, y de su gran rival, Primoz Roglic, los dos grandes favoritos.



Geraint Thomas, Adam Yates y Martínez hacen parte de una nómina que busca reconquistar la prueba más importante del ciclismo del mundo, la que no ganan desde el 2019 cuando Bernal se impuso en la general.



Los tres tienen su cuento para reclamar el liderato, pero Thomas y Martínez han hecho más por él, los avalan las estadísticas de la presente temporada.



Así llega Thomas

Geraint Thomas. Foto: Efe

Thomas llega al Tour con 36 años, ciclista ducho, con experiencia, que en dos ocasiones ha sido podio, pues ganó en el 2018 y fue segundo en el 2019. Claro, eso no lo hace líder, pero este 2022 ha sido bueno para él.



Después de ir a la sombra de Chris Froome y del propio Bernal, de no encontrar el golpe de pedal ideal, parece que el británico lo tiene todo para volver a convencer a sus jefes.



Ha sido 62 en la Vuelta al Algarve, 17 en la Coppi Bartali, 39 en el País Vasco, 19 en la Vuelta a Romandía, hasta ahí, nada extraño, nada importante que le diera la opción de reclamar el liderato.



Sin embargo, Thomas se coronó campeón de la Vuelta a Suiza, el último examen antes del Tour, lo que le da la categoría para ser el líder del Ineos.



Yates no las tiene todas. Desde el comienzo de este 2022 se habló de que llegaría como cabeza de serie al Tour, pero su año no ha sido bueno, no ha respondido a las expectativas, pero es un corredor que puede despuntar en plena competencia.



El británico ha corrido cinco veces el Tour, fue cuarto en el 2016 y noveno en el 2020, sus mejores actuaciones. Este año fue segundo en el UAE Tour y cuarto en París Niza, buenos resultados.



Pero luego cayó en un bache, pues se retiró del País Vasco y de la Vuelta a Suiza. En esa última salió porque dio positivo al covid-19 y no se sabe en qué condiciones llegará a Francia.



Martínez, el más regular

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Ineos. Foto: Luis Tejido. Efe

Martínez se ha ganado una casilla en la pelea por el liderato del equipo. De los tres es el que mejor temporada ha tenido, pues fue tercero en la Vuelta al Algarve, es el campeón nacional de contrarreloj, tercero en París Niza, 29 en el Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut, ganó la Vuelta al País Vasco, una etapa, fue quinto en la Flecha Valona y cuarto en la Lieja Bastoña Lieja y terminó de octavo en la Vuelta a Suiza.



Thomas y Martínez andan bien al reloj, mejor que Yates, y esta vez el Tour tiene 58 km al crono, lo que les da ventajas. Yates sube bien, el colombiano ha demostrado que su trabajo en la alta montaña ha dado frutos y puede afrontar con tranquilidad subidas largas y de alto porcentaje de inclinación en sus rampas.



Thomas va a paso. Si bien sube, no es un eximio escalador. Yates sí va bien en la montaña, en su fuerte, pero en la contrarreloj lo superan sus dos compañeros.



Ineos tiene ese dilema y será la carretera y los primeros días los que decidan quién estará al frente, porque en el Tour no vale la estadística ni la historia, lo que cuenta en el presente.

LISANDRO ABEL RENGIFO

LISANDRO ABEL RENGIFO