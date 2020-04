El Tour de Francia no se disputará sin público

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, descartó este miércoles que la prueba vaya a disputarse sin público, al tiempo que reconoció que están estudiando nuevas fechas en caso de que la pandemia de coronavirus no permita que se dispute entre el 27 de junio y el 19 de julio.

"Por el momento, el Tour se mantiene en sus fechas. Naturalmente, todo dependerá de la evolución de la pandemia", afirmó Prudhomme al diario "La Montagne".





El máximo responsable de la carrera señaló que lo esencial en este momento es la situación sanitaria que vive Francia y el mundo.



"En el Tour de Francia lo más importante es Francia. Es la situación sanitaria lo que cuenta", afirmó.



"Solo deseo una cosa: que el Tour se desarrolle este verano. Pero no por el Tour, sino porque si no se disputa será porque estemos en una situación catastrófica", agregó. Prudhomme, que hace unas semanas recordaba que solo las dos Guerras Mundiales habían impedido que se disputara el Tour, aseguró que están estudiando "otras hipótesis sobre las fechas" para el caso de que la situación sanitaria impida que se desarrolle en las fechas previstas.



Pero se mostró tajante al indicar que no se hará sin público, en contra de lo que había afirmado hace unos días la ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu, que dejó abierta la puerta a un Tour sin espectadores.



La organización del Tour de Francia mantiene por el momento las fechas actuales, aunque en función de la situación tomará una decisión antes del próximo 15 de mayo.



Numerosas pruebas han ido anulándose durante estas semanas, la última la Criterium Dauphiné, que lo hizo este mismo miércoles.



La Unión Ciclista Internacional y otros sectores del ciclismo decidieron este miércoles suspender todas las pruebas previstas en el calendario hasta el 1 de junio próximo.



EFE