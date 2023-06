El Tour de Francia arrancará el próximo primero de julio y, a 13 días de que se baje la bandera en Bilbao (España), es bueno hacer un corte de cuentas antes del arranque de la mejor carrera del mundo.

A pesar de no contar con Egan Bernal en su mejor versión y sin Nairo Quintana y Miguel Ángel López en el circuito del World Tour (WT), la máxima categoría del ciclismo en el planeta, Colombia sigue conservando un lugar privilegiado y ya se mira lo que se puede hacer en el Tour.

Las cartas

Ya confirmadas las nóminas de los equipos, se puede analizar lo que puede pasar con los colombianos, que no son muchos la verdad.



Si miramos lo que ha pasado en la temporada hasta ahora y lo que ha sido el rendimiento de los pedalistas en las últimas pruebas, hay que decir que son cinco los que van.

🗣️"Es la primera carrera, en mucho tiempo, en la que estoy adelante, en la que puedo disfrutar la carrera sin estar en el grupeto"



- Egan Bernal previo a la etapa reina del #Dauphiné pic.twitter.com/pgGAiOFEAY — Camilo Uribe (@camilo_uribe07) June 10, 2023



Bernal y Daniel Martínez (Ineos), Rigoberto Urán (EF) y Sergio Higuita (Bora) son los pedalistas del país que tienen la mejor opción de correr en Francia.

Uno por uno



Egan, que todavía busca su mejor forma tras el fuerte accidente del 24 de enero del 2022, hace méritos para integrar el equipo, así no vaya a pelear la competencia.

Ineos no está bien parado.



El elenco británico no cuenta con un corredor fuerte para ‘darse la pela’ y pelearles el título del Tour a Tadej Pogacar (UAE Emirates) y a Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), el actual campeón, quienes son los máximos favoritos.



Bernal ha hecho un buen año, de acuerdo con lo que puede dar. Sus resultados más importantes han sido el octavo puesto en la general de la Vuelta a Romandía y de la Vuelta a Hungría.

Egan Bernal Foto: Instagram de Egan Bernal



Y en el Critérium Dauphiné, el que ganó Vingegaard, Egan ocupó la casilla 12, fue el mejor latinoamericano y el segundo mejor ciclista del Ineos, detrás de Carlos Rodríguez, quien terminó de noveno.



Ineos tampoco ha consolidado un grupo para el Tour. Ethan Hayter, que estaba casi fijo, se cayó en el Dauphiné, se fracturó la clavícula y quedó por fuera de toda opción.

¿El líder?

Y en ese orden, pues Daniel Martínez, que todo indica será el primer hombre del Ineos, tiene su casilla en el Tour, aunque con la idea de buscar un top cinco o quedar entre los 10 mejores.



El cundinamarqués ganó la Vuelta al Algarve y un día antes del final de Dauphiné era sexto en la general, pero en la última etapa perdió 10 minutos y terminó en la casilla 23, a 13 minutos y 30 segundos de Vingegaard, en una actuación que deja dudas para el Tour, pero que no le impide ir.

Daniel Martínez. Foto: Luis Barbosa

Para él, ir al Tour de Francia será una buena oportunidad de ‘sacarse el clavo’, pues el año pasado estaban fincadas las esperanzas en él de una buena general, pero se enfermó y no cumplió.

De carambola

Por los lados de Urán, todo indica que se encontró el Tour de carambola.



El ciclista de 36 años y del equipo Education-EasyPost irá a colaborarle al ecuatoriano Ríchard Carapaz, quien es el líder del grupo.



En los planes de Rigoberto Urán no estaba el Tour, fue al Giro de Italia, pero no salió para la décima etapa porque dio positivo por covid-19, lo que le truncó sus planes.

¡TOP-5 PARA EL 'TORO' DE URRAO!



El colombiano Rigoberto Urán ocupó la cuarta posición en la etapa reina del #TourdeSuizaEnDSPORTS, llegó a 54" del ganador Juan Ayuso, y ascendió dos posiciones en la general, ahora es octavo.🎙️ @CastellanosCami pic.twitter.com/BzvT9A9F5p — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) June 15, 2023



Una vez fuera del Giro, pues en el equipo se ideó la manera de llevarlo al Tour, y en la Vuelta a Suiza fue sexto.

Chaves, a la fija

Esteban C haves ha hecho una buena termporada y se ha ganado el cupo al Tour, en el que trabajará a Carapaz.



El bogotano fue campeón Nacional de Ruta, 11 en la Vuelta a Cataluña, 12 en el País Vasco y 32 en el Dauphiné.



Ya tiene experiencia y eso es clave para que su equipo consiga los objetivos en la carrera.

Esteban Chaves. Foto: Fedeciclismo

Tejada se ganó un cupo

Harold Tejada tiene 26 años y disputará su segundo Tour, luego del puesto 45 en la prueba del 2020.



Tendrá, esta vez, mayor responsabilidad, pues su décimo lugar en la Vuelta a Suiza pasada le da alas para ser tenido en cuenta para no solo ser un gregario en el equipo Astana.



Tejada ha sido 18 en la Vuelta a San Juan, 20 en el Tour de Oman, 41 en el UAE Tour, 21 en la Vuelta a Romandía y décimo en Suiza.

