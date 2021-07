Froome habló de lo ‘especial’ que ha sido el Tour de Francia

El británico Chris Froome (Israel Start-Up Nation), cuádruple ganador del

Tour de Francia, señaló tras la contrarreloj que se disputa entre Libourne y Saint Émilion, terminó contento la etapa, la víspera de terminar una carrera "distinta y especial".

"Ha sido un día muy bonito, entre viñedos. Este Tour de Francia para mi ha sido muy difícil, muy diferente a todos los anteriores que he hecho, pero estoy feliz de haber regresado a esta bella carrera", dijo Froome en meta tras marcar un tiempo de 41 min 21 s en los 30,8 kilómetros de recorrido.



A pesar de las dificultades superadas desde su caída en el Dauphiné de 2019, Froome ha recuperado morar y confianza para seguir en el pelotón y regresar al Tour en 2022.



"He ganado mucha confianza. Espero volver a mi mejor nivel, paso a paso", dijo



Froome, de 36 años, también con 2 Vueltas a España y un Giro de Italia en su palmarés.



EFE