Egan se metió al podio, Nairo subió y Rigo sufrió en el Tour

La única manera en la que el Tour de Francia dé un respiro es que suceda lo de hoy, que la caravana pare de competir y que los ciclistas tengan un tiempo para la reflexión y el descanso. No hay etapa fácil, no hay tregua. La de ayer, que daba para pensar en un día de calma, con opciones para los velocistas, terminó trastocada por los vientos y los abanicos.

Al final, el duelo de embaladores lo ganó el belga Wout van Aert, por delante de Elia Viviani y Caleb Ewan. Sin embargo, la clasificación general se sacudió con la pérdida de tiempo de varios favoritos, entre ellos, Thibaut Pinot, quien era tercero, y otros como Jakob Fuglsang y Richie Porte.



Todo lo que se vivió ayer, empero, benefició a dos de los colombianos que están en la lista de aspirantes al título, Egan Bernal y Nairo Quintana, quienes subieron posiciones en la general.



Bernal, junto a su equipo, el Ineos, está cada vez más cerca de la camiseta amarilla. Se metió parcialmente al podio (es tercero, a un minuto y 16 segundos del líder, Julian Alaphilippe, y es el nuevo puntero en la clasificación de los jóvenes). Pero por delante de él sigue el capo de la escuadra y actual campeón de la carrera, Geraint Thomas, con cuatro segundos menos en la general.

“Lo más importante no es que gane Egan o Thomas, es que gane Ineos, eso lo tenemos claro. No hay celos, hay que ganar la carrera”, aseguró Bernal. “Ningún colombiano ha ganado el Tour de Francia y sería una locura si alguien lo hace. Pero esto es el Tour y solo tengo 22 años, no quiero crear demasiadas expectativas”, agregó.



Bernal, incluso, reconoció que pidió sacrificarse para ayudar al objetivo del Ineos. “Me siento bien en el equipo, no me ponen presión. En el final he pedido ayudar a los otros. Tengo 22 años, es la carrera más hermosa del mundo, el Tour de Francia, pero tengo que ir día a día”, aseguró.



Para mañana se espera otra etapa nerviosa, antes de la contrarreloj de 22 kilómetros en Pau y las tres etapas de montaña del viernes, sábado y domingo.



“Voy a perder tiempo en la crono. En la montaña estoy más cómodo, es mi terreno favorito; pero quedan dos semanas, hay que ir día a día, recuperar, no hay que pensar en la última etapa, hay que pensar en la siguiente”, subrayó Bernal. “La presión la pone la prensa, yo no la siento (...) Sé que en el ciclismo unos días ganas tiempo y otros lo pierdes, como le pasó hoy (ayer) a Thibaut Pinot”, resaltó.



Por los lados del Movistar, Nairo Quintana sorteó bien el tema de los abanicos y llegó en el lote de punta, pero el otro líder del equipo, Mikel Landa, perdió tiempo por una caída a 19 kilómetros de la meta: cedió dos minutos y nueve segundos.



Quintana dio un parte de tranquilidad. “Estoy contento, hemos ido corriendo con los compañeros, todos juntos. Mikel ha tenido un problema atrás, el equipo se ha quedado por él. Hemos tratado de limitar las pérdidas que haya tenido él”, declaró. “Estuvimos atentos, como decía, con los directores al tanto y el equipo estuvo muy bien. A ver si podemos recuperar bien, tener tranquilidad e ir poco a poco”, agregó.



Urán, en cambio, salió de los diez primeros de la general al caer al segundo lote y perder un minuto y 40 segundos en la meta.



“Lamentablemente, en el corte se perdió un tiempo valioso. Teníamos el equipo trabajando, pero adelante todos tiraban porque nos quedamos corredores importantes de la general. Es el Tour. Lo importante es que no nos caímos”, dijo el antioqueño. “Se perdió un tiempo importante que nos costará mucho recuperar”, agregó.



Urán había bromeado con un periodista colombiano antes de la fracción. “Todas las etapas del Tour son importantes, o sea que uno se puede confiar, así la etapa sea plana o bajando”, dijo. Y tenía razón: una etapa plana sacudió la general.



DEPORTES