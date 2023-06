La ‘Gran Aventura’. Así se le llamó a la incursión de un equipo colombiano por primera vez en el Tour de Francia, que el próximo primero de julio cumplirá 40 años.

Ese día, 10 primíparos pedalistas forrados en el uniforme blanco con los colores amarillo, azul y rojo en el pecho afrontaron el mayor desafío de sus carreras.



Los héroes

Dirigidos por Rubén Darío Gómez (q. e. p. d.) y Martín Emilio Cochise Rodríguez, llegaron a la línea de salida: (hoy, dedicado al negocio del transporte), Édgar ‘Condorito’ Corredor (actualPatrocinio Jiménez técnico de ciclismo en el municipio de Busbanzá, Boyacá), Alfonso Flórez (falleció a sus 40 años, el 23 de abril de 1992), Cristóbal Pérez (es propietario de un restaurante), Abelardo Ríos (comercializa repuestos de bicicletas), Julio Alberto Rubiano (murió el 8 de enero del 2019), Rafael Tolosa (vive en España), Fabio Casas (trabaja en Tunja), Samuel Cabrera (murió el 21 de marzo del 2022 tras ser impactado por un rayo) y José Alfonso López (es transportador), representando al pedalismo del país.



Era la edición 70 del Tour y el recorrido fue de 3.809 kilómetros, divididos en un prólogo y 22 etapas, algunas de ellas de 300 kilómetros, algo que hoy no se ve.

Facsímil del periódico EL TIEMPO. Foto: Archivo / EL TIEMPO



El de los colombianos era un equipo aficionado, que libraron duras luchas con los profesionales de Europa. Algunos pensaban en ganar el Tour, pero Luis Ocaña, el excorredor español que asesoró al cuerpo técnico, los ‘bajó de la nube’.



“¿Quién les dijo eso? Bájense de esa nube. Primero hay que entrar al profesionalismo. No van a dejar ganar a un aficionado, nos dijo; y miren que fue verdad”, le contó a EL TIEMPO Cochise Rodríguez.



Cuenta Martín Emilio que se formó un gran problema, pues Ocaña se quiso apoderar de la parte técnica, dar órdenes y algunos corredores le ‘comieron cuento’.



“Flórez le seguía los pasos y por eso el grupo se dividió y eso nos perjudicó, porque cada uno quería hacer su propia carrera, figurar”, precisó el DT.

"Los uniformes que llevábamos eran de marca Castelli y nos tocó tapar el logo, porque no se permitía que los aficionados llevaran patrocinadores".

TWITTER



Ninguno de los 10 avezados ciclistas del país había tomado parte en una carrera de tres semanas y la mayor victoria era competir en el Tour.



“No nos concentramos. Llegamos como cinco u ocho días antes de la carrera. Fuimos a reconocer el pavé y no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Nos dio una pela ese terreno. En la noche, llegamos a un restaurante con mucha hambre y en el comedor tenían sus cosas organizadas y nosotros no sabíamos cómo era la cosa. Entramos y comenzamos a comernos todo y nos echaron los perros, creyeron que éramos ladrones”, contó López.

El equipo colombiano en un entrenamiento para el Tour. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Y agregó: “Ese equipo no fue difícil de escoger, era lo mejorcito que había en esa época. Y creo que también se habló de quiénes querían ir, porque sabíamos que era duro, por eso se nos preguntó a cada uno”.

La meta



Era tanta la inexperiencia, la novatada, que no hubo planes, el equipo nunca tuvo metas reales, pero sí muchos sueños. “Queríamos ganar una etapa, al menos eso fue lo que dijimos, pero no se cumplió. No nos dejaban movernos. Los europeos sabían que los colombianos subían muy bien y nos controlaban, pero se trató de hacer lo mejor”, señaló Cochise.



Poco se entendía la diferencia entre aficionados y profesionales y en eso la delegación cayó en un error.



“No éramos profesionales, pero cometimos un gran error que casi nos cuesta hasta la salida del Tour. Los uniformes que llevábamos eran de marca Castelli y nos tocó tapar el logo, porque no se permitía que los aficionados llevaran patrocinadores”, relató ‘Condorito’.



El primer gran reto fue la contrarreloj por equipos, de 100 kilómetros, entre Soissons y Fontaine-au-Pire, ganada por el Coop - Mercier - Mavic, en la que Colombia ocupó la última posición, a 10 minutos y 38 segundos.

La despedida del equipo colombiano en Bogotá. Foto: Archivo / EL TIEMPO



“Íbamos muy limitados con la parte técnica y de material. Esa contrarreloj casi que la hicimos con las mismas bicicletas normales, no llevamos máquinas especiales para la crono, mientras que los otros equipos sí. Por eso el resultado”, contó Cochise Rodríguez.



Pero para los colombianos la pesadilla no acabó ese día. No se descansó y les tocó afrontar la temible etapa de pavé al día siguiente.



La jornada se cumplió el 4 de julio y unió a Valenciennes con Roubaix, sobre 152 kilómetros y fue ganada por Rudy Matthijs, pero sufrieron una barbaridad.



“A veinte kilómetros del final, yo era el único colombiano en el lote principal, pero pinché. Me tocó esperar el carro que venía de último. Me ayudaron y cuando reanudé la marcha, abrieron una puerta, me choqué con ella, me caí y me tocó volverme a levantar, por eso perdí tiempo”, recordó Corredor.

Vestidos de héroes



“Terminamos extenuados. Esa noche llegamos molidos y al otro día nos

levantábamos a desayunar y nos dolía todo el cuerpo y ni se diga los dedos, pero los suizos estaban al lado nuestro y también estaban sin aliento, eso nos dio moral”, señaló López.

"Comíamos como marranos. Nos ofrecían comida fina, pero estábamos acostumbrados a comer pan, caldo de carne, con costilla y gaseosa y no ensaladas".

TWITTER



Fue tan difícil, que la idea era salir vivos de ese infierno, sin caídas y sin perder mucho tiempo, pero, no lo consiguieron.



“Yo pesaba 50 kilos y saltaba mucho, a la lata. Los europeos andaban en ‘coche’, porque son grandes, fuertes y cogían a mucha velocidad en los adoquines y salían sin más contratiempos, nosotros, no”, comentó José Alfonso el ‘Pollo’ López.



Muchos fueron los cambios. Llegaron a la carrera sin saber nada, casi que con los ojos cerrados y sufrieron como condenados en una experiencia nueva para todos.



“Comíamos como marranos. Nos ofrecían comida fina, pero estábamos acostumbrados a comer pan, caldo de carne, con costilla y gaseosa y no ensaladas, queso y buena proteína, eso no iba con nosotros, añadió López.

Cochise Rodriguez y José A. López celebrando el día de la Independencia en pleno Tour de Francia. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La esperada montaña



Después de los dolorosos llegaron los gloriosos. Colombia esperaba con ansias que la carretera se empinara para mover el lote, buscar una victoria de etapa y ‘pagar’ de alguna forma la invitación a la carrera, pero no fue tan fácil como se creía. Corredor, que tenía 20 años (era el más joven del grupo), y Patrocinio eran los indicados para lanzar ataques en las duras subidas.



“Lo más difícil fue que los ciclistas querían atacar en la subida y les tiraban caramañolas para no dejarlos mover. Atacábamos, pero los europeos no nos dejaban mover”, aclaró Cochise.



Hubo una etapa clave. El 11 de julio de ese año, el Tour cruzó por el mítico Tourmalet, la subida más emblemática de la competencia, de Francia.

Tour de Francia de 1983. Foto: Archivo / EL TIEMPO



‘Patro’ tuvo la osadía de ir por la victoria, de buscar el triunfo de etapa. Jiménez se paró en pedales y se zafó del grupo. A su rueda se le pegó el escocés Robert Millar, una pareja de eximios escaladores que se devoraron esos 23 kilómetros de ascenso de un puerto que se cubrió por primera vez en 1910 en el Tour.



La lucha no era solo por la victoria parcial, estaba en juego la famosa camiseta de pepas rojas, que identifica al líder de la montaña. ‘Patro’ pasó de primero y en la bajada fue arropado por el grupo. Millar ganó la fracción, Pedro Delgado fue segundo a seis segundos y Jiménez cruzó la línea de sentencia a un minuto y 30 segundos, pero subió al podio como líder de la montaña, clasificación que perdió.

"Siempre he dicho que usamos más la fuerzas que la inteligencia; eso nos mató".

TWITTER



“Millar llegó a mi rueda y batallamos. Cometí el error de ir siempre al frente, de poner paso y lo pagué. Gané el Tourmalet, me puse de líder de la montaña, pero no tuve piernas para rematar la etapa”, contó Jiménez.



La pelea fue frenética; Patrocinio pagó la inexperiencia. Casi solo, lidió con un Millar imponente y un escalador nato como Lucien van Impe, quien fue el campeón de la montaña, con el segundo lugar del colombiano, que tuvo 195 puntos.



“Pagamos la novatada, éramos inexpertos en esas competencias y sufrimos. La idea era buscar el mejor lugar, hacer lo mejor posible, pero la planificación no fue la más indicada. Siempre he dicho que usamos más la fuerzas que la inteligencia; eso nos mató”, recalcó el ‘viejo Patro’, palabras que resumen la actuación de Colombia en ese primer Tour.



El mejor en la general fue Corredor, 16, a 26 min 08 s del campeón, Laurent Fignon (q. e. p. d.). Jiménez fue 17, a 28 min 05 s, y eso los llevó a firmar un contrato con el equipo español Teka. No terminaron Flórez, Casas, Tolosa, Rubiano y Pérez.



Ya han pasado 40 años de esa aventura. Ellos, sin duda, deben ser recordados como héroes. Sembraron la semilla y los frutos los recogieron Luis Herrera, Fabio Parra, Nairo Quintana y Egan Bernal, gracias a los 10 valientes que abrieron el camino en la carrera más emblemática del planeta.



