Carlos Rodríguez fue el gran vencedor en la etapa 14 del Tour de Francia, que se disputó entre Annemasse y Morzine les Portes du Soleil, de 151 kilómetros, en la que Jonas Vingegaard salió airoso y es el líder de la carrera, mientras que los colombianos no tuvieron figuración.

La etapa arrancó con un difícil momento, pues seis kilómetros después de la partida se presentó una masiva caída y que dejó los retiros de Romain Bardet, Antonio Pedrero, Louis Meintjes y el colombiano Esteban Chaves.

Es el primero de los cinco colombianos que comenzaron el Tour que abandona la prueba, en la que siguen Egan Bernal, Rigoberto Urán, Harold Tejada y Daniel Felipe Martínez, también afectado por la caída pero que parece no tener secuelas porque está en la escapada del día.



El campeón de Colombia, de 33 años, segundo en el Giro de Italia de 2016 y tercero de la Vuelta a España de ese mismo año, participaba en su cuarto Tour, donde fue décimo tercero en 2021 y donde venía como gregario del ecuatoriano Richard Carapaz, que abandonó por una caída en la primera etapa.

La etapa

Rodríguez alcanzó a los primeros de la clasificación a nueve km de la meta, en el descenso del último puerto de la jornada, el Col de Joux Plane, de categoría especial, para lanzarse poco después hacia la victoria.



Pogacar atacó a 3,7 del puerto final, a unos 15 km de la meta, sin que Vingegaard pudiera seguirle en un primer momento. La escapada solo le duró dos kilómetros. El danés mantuvo su ritmo y pronto limó la diferencia que nunca excedió de un puñado de segundos.



"Yo iba a mi ritmo, no quería quedarme sin fuerzas, por lo que hice lo que podía hacer y pude atrapar a Tadej", explicó el danés. Después, llegando al puerto, Pogacar trató de atacar y le pararon las motos que iban por delante. Después, el danés se destacó para llevarse las bonificaciones y coronó primero.



"Ataqué, pero Jonas estaba muy fuerte para volver. Lo intenté de nuevo pero no lo conseguí. Creo que fue una buena jornada. Esto se jugará por algunos segundos en los días venideros", dijo Pogacar.



La etapa 15, este domingo, será entre Les Gets les Portes du Soleil y Saint-Gervais Mont-Blanc, de 179 kilómetros, con cinco premios de montaña, el último, de primera categoría, en la meta.

